تم التقاط مقطع فيديو أمني لمنزل، لدب يلهو ويمرح في بركة سباحة شخصية في منطقة فورست هيل والتي تقع شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد ساعات من منتصف الليل هذا الأسبوع.

في حين أن هذا قد يكون مشهدًا شائعًا خلال فصل الصيف يتوقع الناس أن تكون الدببة في حالة سبات خلال فصل الشتاء.

ولكن كما أفاد برادي هالبليب مراسل قناة KMAX/KOVR، يقول الخبراء إن هذا تذكير بأن الدببة يمكن أن تكون نشطة على مدار العام.

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