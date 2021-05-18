بحيرات تظهر وسط الكثبان الرملية في دبي بشكل مفاجئ..ما حقيقتها؟

شاهد ما تفعله "شقراء السيارات الخارقة" في دبي التي اجتاحت مواقع التواصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط كثبان مدينة دبي الرملية، ستجد مساحات شاسعة من المياه التي ظهرت بشكل مفاجئ، ما دفع العديد من الناس إلى زيارتها، حاملين معهم بطانيات النزهة وكراسي المخيم وغيرها.

وتعد واحة القدرة الصحراوية، وهي من صنع الإنسان، موطناً لعدد لا يحصى من البحيرات الاصطناعية، والتي تحيط بها الكثبان الرملية الشاهقة والحيوانات المحلية، ما يجعلها مكاناً ترفيهياً رائعاً لسكان دبي.

ولكن، ظهرت بحيرة جديدة غامضة في عام 2018، والتي أثارت فضول وتساؤلات الأشخاص حولها.

وبين عشية وضحاها، ظهرت بحيرتان مملوءتان بالماء على شكل قلوب متشابكة. وبذلك، ولدت بحيرة الحب، التي توافد الناس إليها لالتقاط صورها ونشرها عبر موقع "إنستغرام".

وكشف ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن معلم الجذب السياحي الجديد، في منشور مفاجئ على إنستغرام، في نوفمبر/ تشرين الثاني، عام 2018.

وتصدر المشهد الجوي لبحيرة الحب عناوين الصحف في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، علماً أنها ظهرت بشكل مفاجئ دون معرفة الناس أن بناء بحيرات جديدة هو قيد التنفيذ.

ولكن، كان ذلك كله جزءاً من الخطة.

وقال متحدث باسم المكتب الهندسي لنائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن المشروع كان محاطاً بالسرية منذ بداية عملية البناء في 11 مارس/ آذار 2018.

وأوضح: "تمت إدارة المشروع بتكتم وبأقل قدر من المشاركة مع أي شخص خارج فريق المشروع. كانت الفكرة هي الإعلان عن هذا المشروع الجميل وكشف النقاب عنه للعالم كمفاجأة".

Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

مدينة التفوق

ولا تعد مدينة دبي غريبة على العجائب التي تكون من صنع الإنسان، فهي موطن لأطول بناء في العالم، برج خليفة، وأعلى مسبح خارجي لا متناهي في العالم، يقع على سطح منتجع شاطئ العنوان.

وتشتهر المدينة أيضاً باحتضانها أكبر منحدر تزلج داخلي في مركز تجاري، سكي دبي، وأكبر إطار للصورة في العالم، وهو إطار دبي.

ويقول المتحدث الرسمي إن مشروع بحيرة الحب قد جاء بموجز تصميم بسيط من الشيخ محمد، لخلق "رمز للحب في الصحراء"، مع توفير وجهة سياحية فريدة جديدة للأزواج والعائلات.

Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

وحرصت خطة البناء على "عدم إزعاج الهدوء الطبيعي للمنطقة"، وكانت الاستدامة هي محور التركيز في هذا المشروع. وعلى سبيل المثال، تم تصنيع جميع مرافق الجلوس في الموقع باستخدام مواد صديقة للبيئة.

ويوجد مضماراً مخصصاً للركض حول الموقع، إذا كنت من محبي الركض السريع عبر الصحراء تحت أشعة الشمس الحارقة.

وحرص الفريق أيضاً على الاهتمام بالحياة البرية، حيث تعد بحيرة الحب موطناً لأكثر من 150 نوعاً من الطيور، بما في ذلك النسور والبط والبجع والصقور وطيور النحام.

ويمكنك أيضاً رصد الحياة البرية الصحراوية مثل الغزلان والمها، إذا كنت محظوظاً.

بحيرة جديدة على شكل هلال

ولم تنته دبي من الإعلان عن بحيرات صحراوية جديدة مفاجئة.

وظهرت بحيرة على شكل هلال بين الكثبان الرملية، القريبة من بحيرة الحب في الوقت المناسب لشهر رمضان. وتم الإعلان عن بحيرة الهلال عبر مقطع فيديو لمصور محلي، نشره على موقع "إنستغرام"، يظهر فيه الموقع بالكامل.

وبذلك، كانت البحيرة غير متوقعة على الإطلاق، حيث لفتت انتباه الناس، ما دفع العديد منهم إلى زيارتها.