نشر الثلاثاء ، 19 يناير / كانون الثاني 2021

على متن طائرة جايروكوبتر.. طريقة جديدة لرؤية دبي من السحاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد زيارة بحيرة الحب في دبي من النشاطات المشوقة التي يمكنك القيام بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشارك القمر الصناعي "خليفة سات" صورة تمكنك من رؤية هذه الوجهة من منظور جديد تماماً.

ونشر الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء في تغريدة على "تويتر" صورة لبحيرة الحب، التُقطت عبر القمر الصناعي الإماراتي "خليفة سات".

كل الحب من دبي.. من موطن #أجمل_شتاء_في_العالم! التقط هذه الصورة القمر الاصطناعي #خليفة_سات لبحيرة الحب التي تشكل جزءًا من سلسلة بحيرات القدرة، حيث ترسم الأشجار لوحات من الجمال والإبداع. https://t.co/C5UtLwAWuT

وتشكل هذه البحيرة جزءاً من سلسلة بحيرات القدرة في دبي، وفقاً للتغريدة.

وفي الصورة، يمكن رؤية هذه البحيرة الصناعية، التي تتخذ شكل قلبين، وهي تتوسط رمال الصحراء.

ومن الجدير بالذكر أن القمر الاصطناعي "خليفة سات" أُطلق إلى الفضاء في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتبعد بحيرات القدرة عن مدينة دبي حوالي 30 دقيقة بالسيارة، وهي تُعد وجهة رائعة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، وفقاً لموقع "Visit Dubai".

وإلى جانب ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهد الحيوانات البرية في المنطقة، مثل ثعالب الصحراء، والمها، والطيور، وفقاً للموقع.

وفي مارس/آذار من عام 2019، تحولت بحيرات الحب بالقرب من منطقة القدرة إلى وجهة مثالية لإقامة حفلات الزفاف، بحسب موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

"هلا بالصين"، المبادرة المشتركة بين "مِراس" و"دبي القابضة" تنظم حفل زفاف جماعي لـ 18 عريساً وعروساً من المقيمين والزوار الصينيين في "بحيرات الحب" في #دبي. https://t.co/Bfqu13XEDC

ونظمت مبادرة "هلا بالصين" المشتركة بين "مِراس" و"دبي القابضة" حفل زفاف جماعي لـ18 عريساً وعروساً من المقيمين والزوار الصينيين.