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لوحة من الجمال.. القمر الاصطناعي "خليفة سات" يوثق بحيرة الحب في دبي من الفضاء

سياحة
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القمر الاصطناعي الإماراتي "خليفة سات" يلتقط صورة لبحيرة الحب بدبي.. وهكذا بدت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد زيارة بحيرة الحب في دبي من النشاطات المشوقة التي يمكنك القيام بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشارك القمر الصناعي "خليفة سات" صورة تمكنك من رؤية هذه الوجهة من منظور جديد تماماً.

ونشر الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء في تغريدة على "تويتر" صورة لبحيرة الحب، التُقطت عبر القمر الصناعي الإماراتي "خليفة سات".

وتشكل هذه البحيرة جزءاً من سلسلة بحيرات القدرة في دبي، وفقاً للتغريدة.

وفي الصورة، يمكن رؤية هذه البحيرة الصناعية، التي تتخذ شكل قلبين، وهي تتوسط رمال الصحراء.

ومن الجدير بالذكر أن القمر الاصطناعي "خليفة سات" أُطلق إلى الفضاء في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتبعد بحيرات القدرة عن مدينة دبي حوالي 30 دقيقة بالسيارة، وهي تُعد وجهة رائعة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، وفقاً لموقع "Visit Dubai".

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وإلى جانب ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهد الحيوانات البرية في المنطقة، مثل ثعالب الصحراء، والمها، والطيور، وفقاً للموقع.

وفي مارس/آذار من عام 2019، تحولت بحيرات الحب بالقرب من منطقة القدرة إلى وجهة مثالية لإقامة حفلات الزفاف، بحسب موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

ونظمت مبادرة "هلا بالصين" المشتركة بين "مِراس" و"دبي القابضة" حفل زفاف جماعي لـ18 عريساً وعروساً من المقيمين والزوار الصينيين. 

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