كيف تحب طهي طعامك؟ إليك 4 أساليب مختلفة لصحة أفضل

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من تناول الطعام غير الصحيّ إلى التدخين.. إليك بعض النصائح حول كيفية الإقلاع عن العادات السيئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في عصرنا الحالي، تسود العديد من أنواع الأطعمة المعالجة، والغنية بالدهون المشبعة، والسكريات. وبالطبع، تزيد أساليب الطبخ الخاطئة الأمر سوءًا، إذ قد تُحوّل المكونات المفيدة إلى أطباق طعام مضرّة.

وأشار حساب "عش بصحة"، وهو المنصة الرئيسة للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر موقع "تويتر"، إلى 4 طرق مختلفة لطهي طعام صحي.

فما هي؟

السلق

البخار

الشوي

التحميص

وسلًطت التغريدة الضوء على بعض الخطوات التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند طهي الطعام:

أولًا، من المهم الابتعاد عن شوي الأطعمة إلى حد الاحتراق.

ثانيًا، احرص على استخدام الزيوت غير المشبعة.

ثالثًا، امتنع عن استخدام الزبدة والدهون الحيوانية والدهون المهدرجة جزئيًا.

وفي وقت سابق، قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية عددًا من النصائح العامة والإرشادات للحفاظ على سلامة الغذاء.

وأكدّت الوزارة، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أهمية تناول الغذاء الصحي والآمن للحفاظ على الصحة طول الحياة، ووجهت بتناول أطعمة صحية نظيفة ووجبات غذائية تحتوي على الخضار والفاكهة المفيدة لتعزيز المناعة.

ودعت الوزارة إلى الحرص على نظافة مكان الطهي، وضرورة الفصل بين الطعام النيئ والمطهي، والتأكد من طهي الطعام جيدًا قبل تناوله، بحسب تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وفيما يلي 5 نصائح عامة لضمان سلامة الغذاء: