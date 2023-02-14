ما أكثر أنواع أمراض السرطان انتشارًا في دول الخليج؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد سرطان الثدي وسرطان القولون من أكثر أنواع أمراض السرطان انتشارًا في دول الخليج، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار الموقع الرّسمي لمنظّمة الصحة العالمية أنّ السّرطان سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وأدّى المرض لوفاة 10 ملايين شخص في عام 2020.

ويمكن أن يُصاب الرّجال والنّساء بسرطان الثدي، وتشمل أعراضه ألمًا، أو احمرارًا، أو تهيجًا، أو تجعدًا، أو تغيّر بسماكة الجلد، أو تورم أي جزء من الثدي.

ويُعتبر ظهور الكتل الجديدة، سواءً في الثّدي، أو تحت الإبط، من الأعراض المقلقة أيضًا، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

وعندما يأتي الأمر لسرطان القولون والمستقيم، فإن حالات الإصابة به تتزايد بين الشباب، وينخفض متوسط عمر المرضى الذين يتم تشخيصهم.

وتشمل أعراض المرض الإسهال، أو الإمساك، والشّعور بأنّك لا تُفرِّغ أمعائك بشكلٍ كامل، إضافةً لوجود دم في البراز، والشّعور بآلام أو تقلصات متكرّرة نتيجةً للغازات، وفقدان الوزن دون سبب معروف، والتّعب، والغثيان، والتقيؤ.

وأكّدت وزارة الصحة العُمانية على أهميّة الكشف المبكّر، وأوصت بالخضوع للفحص بأشعّة الماموجرام كل سنة إلى سنتين من عمر 40 عامًا فما فوق عندما يأتي الأمر لسرطان الثّدي، والخضوع لفحص سنوي من عمر 45 عامًا فما فوق عندما يأتي الأمر لسرطان القولون.