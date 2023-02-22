جفاف الجلد..كيف تحمي نفسك من أعراضه خلال فصل الشتاء؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من جفاف الجلد؟ لا تقلق، فقد أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنها حالة جلدية شائعة تصيب جميع الأعمار، حيث يفقد الجلد رطوبته.

كيف يحدث ذلك؟

وتنتج الغدد الدهنية في الجلد مادة زيتية واقية "الزهم" لحماية الطبقة الخارجية من فقدان الرطوبة.

وفي حال لا يحتوي الجلد على كمية كافية من المادة الزيتية، فإنه يفقد الرطوبة وينتج عنه الجفاف. وأوضحت وزارة الصحة السعودية أنه لا يوجد سبب واحد لحدوث جفاف الجلد، لكن غالبًا ما تكون البيئة هي السبب.

وبينما يُصاب الأشخاص عادة بجفاف الجلد في الأجواء الباردة، إلّا أن هذه الحالة لا تُعتبر خطيرة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية، يتغريدة على "تويتر"، إلى أن هناك 4 أعراض تعرف من خلالها أنك تعاني من جفاف الجلد، فما هي؟

شقوق عميقة في الجلد تؤدي إلى حدوث نزيف

جلد منكمش أو جاف

تساقط وتقشّر الجلد

حكّة في الجلد واحمرار

ويبقى السؤال، كيف تحمي جلدك لتستمتع بشتاء صحي؟

تناول الأطعمة الغنية بالسوائل

استخدام جهاز لترطيب الجو

تجنب الاستحمام بالماء الساخن

ترطيب الجسم فورًا بعد الاستحمام

ونشرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الرسمي، خطوات إضافية لوقاية الجلد من الجفاف.