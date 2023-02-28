6 مشروبات ستزيد من شعورك بالدفء وتقوي مناعتك بالشتاء

خطوة بخطوة لتحضير حساء الحمص.. ما هي فوائده في فصل الشتاء؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، قد تحتاج إلى مشروبات تزيد من شعورك بالدفء وتُقوّي مناعتك ضد الأمراض المعدية.

وتناولت وزارة الصحة والسكان المصرية، يتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من الخيارات التي ستساعدك حتمًا في حماية نفسك.

وفيما يلي، إليك أبرزها:

الزنجبيل

عصير الليمون مع العسل

عصير الجزر مع البرتقال

حمص الشام

القرفة

السحلب بلبن، مع إضافة القليل من عسل النحل لتجنب السعرات الحرارية الزائدة وعدم زيادة الوزن

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بتغريدة عبر "تويتر"، مجموعة من الأغذية التي يمكن إضافتها لوجبات الطعام الأساسية أو تناولها بين الوجبات، لتقوية جهاز المناعة لدى الإنسان.

الأغذية الغنية بفيتامين "ج" أو فيتامين "سي":

البرتقال

اليوسفي

الليمون

الفراولة

الجوافة

الفلفل الحلو الملون

بعض أنواع الخضار مثل البروكلي والسبانخ

الأغذية الغنية بفيتامين "أ" مثل:

الجزر

البطاطا الحلوة

الطماطم

الكبدة

القرع العسلي

المانجو

الخضار الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ

فيتامين "د":

وأوضحت الصحة المصرية أهمية التعرض لأشعة الشمس يومياً لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين "د" في الجسم، ما يقوي المناعة، ويساعد في الحفاظ على صحة العظام.

الأغذية الغنية بالزنك:

تناول اللحوم الحمراء، ولكن بكميات قليلة

البقوليات مثل الحمص، والعدس، والفول، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك

منتجات الألبان، والبيض، والمكسرات

الأغذية الغنية بالأوميجا 3: