عيون صافية وبراقة.. 6 خطوات يجب الالتزام بها قبل شراء الأسماك النيئة

رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في المرة المقبلة التي تُفكّر فيها بشراء الأسماك، فإن هناك بعض النصائح التي يجب أن تأخذها في عين الاعتبار، بحسب ما ذكرته هيئة الصحة العامة في السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

يجب شراء الأسماك المبرّدة فقط أو المعروضة على طبقة سميكة من الثلج

يجب أن تكون رائحة الأسماك طازجة وخفيفة وليست حمضية أو شبيهة بالأمونيا

يجب أن تكون عيون السمكة صافية ولامعة

يجب أن تتمتع الأسماك الكاملة بلحم صلب وخياشيم حمراء بدون رائحة. ويجب أن تحتوي الشرائح الطازجة على لحم صلب وخطوط حمراء

يجب ألّا يظهر على شرائح السمك أي تغير في اللون، أو ألوان غامقة، أو جفاف على الحواف

يجب أن يكون لحم الجمبري والكركند صافيًا بلون يشبه اللؤلؤ وقليل الرائحة أو من دون رائحة

وفي وقت سابق، حذّرت وزارة الصحة والسكان المصرية من تناول أو اصطياد سمكة تُعرف بكونها "الأشد فتكًا بالعالم"، وذلك بتغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر".

وتُعرف السمكة باسم القراض، أو سمكة الأرنب، أو النفيخة.

وتتميز السمكة بجلدها الرمادي، وتحتوي على غدد سامة تحت الجلد، والأحشاء، والنخاع، والكبد، واللحم.

أمّا السم الموجود في السمكة، والذي يُدعى "تيترودوتوكسي"، فليس له مصل للشفاء منه حتّى الآن.

وتتواجد هذه السمكة في البحر الأحمر، والمحيطات، ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس.

وتعيش في قاع البحار، وتتغذّى على فضلات الأسماك، وأنواع من الطحالب السامة.

وتبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال فترة تتراوح بين 20 دقيقة وساعة من تناول هذه السمكة، وقد يتأخر ظهور الأعراض إلى ما بعد يومين.

ويمكن لسم هذه السمكة أن يؤدي إلى الوفاة في غضون 6 إلى 8 ساعات.

وتشمل أعراض التسمم ما يلي: