دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توصّل تحليل جديد لـ16 دراسة إلى أنّ الالتزام باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط تخفّض خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والوفاة بنحو 25٪.

وقالت سارة زامان، الأستاذة المساعدة بمركز ويستميد للبحوث التطبيقية في جامعة سيدني، والمؤلفة الرئيسة للبحث، لـCNN، إنّ "هذه الدراسة تشكل إضافة إلى ما هو معلوم حقيقة عن فوائد حمية البحر الأبيض المتوسط على القلب والأوعية الدموية، لكنها تؤكد أيضًا أنها قد تكون مفيدة للنساء إسوة بالرجال".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تمثل أمراض القلب السبب الأول لوفاة النساء والرجال في العالم. ويقتل مرض الشريان التاجي أكثر من ضعف عدد النساء مقارنة مع سرطان الثدي في المملكة المتحدة، فيما توفيت امرأة من كل خمس نساء في أمريكا عام 2020، بسبب أمراض القلب.

ورغم ذلك، قالت زامان إنّ القليل من الدراسات التي أجريت على القلب ركّزت على النساء تحديدًا.

وتعليقًا على التحليل أفادت فيكتوريا تايلور، اختصاصية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، غير المشاركة في الدراسة، ببيان، أنّه "معلوم منذ فترة طويلة أن تناول الطعام بحسب الحمية المتوسطية ​​مفيد لقلبك، لكن المشجع في هذا البحث أنه يشير إلى أنه عندما ننظر إلى النساء على نحو منفصل عن الرجال، تظل فوائده قائمة".

آلية تحليل النظام الغذائي المتوسطي

جمع التحليل المنشور في مجلة القلب الأربعاء، بين دراسات حول حمية البحر الأبيض المتوسط​، وفصل البيانات الخاصة بالنساء عن تلك الخاصة بالرجال. أعطيت النساء نقاطًا للحصول على كمية أكبر من الأطعمة المفيدة مثل الخضار، والفاكهة، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والمكسرات، والمأكولات البحرية، والتقليل من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة، التي تشكل جميعها جزءًا من الحمية المتوسطية.

ووجدت الدراسة أنّ النساء اللواتي التزمن بدقة بحمية البحر الأبيض المتوسط تراجع خطر الإصابة بأمراض القلب إلى أقل من 24٪، وخطر الموت المبكر إلى أقل من 23٪، مقارنة مع من لم يلتزمن بدقة بهذا النظام الغذائي.

وبحسب الدراسة، كان هناك أيضًا تراجع بعدد الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية، لكنه لم يكن لذلك من دلالة إحصائية.

وقالت الدكتورة روكسانا مهران، طبيبة القلب وأستاذة الطب، التي تدير أبحاث القلب والأوعية الدموية والتجارب السريرية بكلية ماونت سيناي للطب في مدينة نيويورك، غير المشاركة في الدراسة: "يسعدني أن أرى أخيرًا بيانات حول النساء، ذلك أن هذه البيانات إما لم يتم تقديمها وإما كانت ضعيفة بالنسبة للنساء والرجال في الدراسات البحثية السابقة".

وقام الباحثون باختبار ذلك على الرجال، وتوصلوا إلى النتائج عينها تقريبًا. وقالت زامان: "كان هناك انخفاض بنسبة 22٪ في خطر الإصابة بأمراض القلب، وتراجع خطر الوفاة لدى الرجال بنسبة 23٪".

"دراسة تؤكد المؤكد"

وقال الدكتور ديفيد كاتز، اختصاصي الطب الوقائي، وطب نمط الحياة والتغذية غير المشارك في الدراسة، إن النتيجة غير مفاجئة.

وأوضح لـCNN أنّ "ما كنا نعرفه عن فوائد حمية البحر الأبيض المتوسط ​​سابقًا لم يكن خاصًا بالجنس"، مضيفًا أن فوائد القلب والأوعية الدموية لنظام غذائي عالي الجودة يجب أن تكون عينها بغض النظر عن الجنس.

وتابع: "وعليه، تشكل هذه ’دراسة تأكيد‘، تظهر أنّ فوائد نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي التي تمت ملاحظتها على الرجال والنساء ما زالت قوية إحصائيًا عندما ينظر للنساء حصريًا كمجموعة فرعية رئيسية".

وبحسب تايلور، ثمة قيود، في جميع الدراسات الـ16 لأنها كانت قائمة على الملاحظة، ما يعني أنها لا تستطيع إظهار السبب والنتيجة، وكانت تميل إلى الاعتماد على التقارير الذاتية عن تناول الطعام، التي تتأثر حتماً باستعادة الذاكرة.

وأضافت تايلور أنّ "المؤلفين أقرّوا بهذه القيود، وأوصوا أيضًا بضرورة تفسير نتائجهم بحذر، رغم أنها تدعم الحاجة إلى مزيد من البحث الخاص بالجندر".

وخلصت إلى أنه "مهما كان جنسك، فإن أسلوب الحياة الصحي الذي يتضمن نظامًا غذائيًا متوازنًا مثل الحمية المتوسطية، قد يساعدك على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية وعوامل الخطر التي تتسبب بها، مثل مرض السكري من النوع 2، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.