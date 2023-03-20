بعد استخراجه من الأرض.. هكذا يجب تخزين الكمأ وتناوله

رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الكمأ أو الفقع أو نبات الرعد هو اسم لعائلة من الفطريات تُسمى الترفزية، وهو فطر بري موسمي ينمو في الصحراء بعد سقوط الأمطار على عمق يتراوح بين 5 و15 سنتيمترًا تحت الأرض، ويُستخدم كطعام.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنه يُفضّل استخدام "الفقع" خلال 10 أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد، حفاظًا على قوامه ونكهته.

وشدّدت على أهمية إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا، عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

ويُعرف الفقع أيضًا باسم "الكمأة". وتتعدّد أنواعه ما بين الجبي، والخلاسي، والزبيدي.

ومن بين أبرز فوائده:

وجود جميع الأحماض الأمينية الأساسية

يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة

غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفوسفور

ويؤثر الغذاء المتوازن بشكل كبير على حياة الإنسان، خاصة أنه يزوّد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية للقيام بوظائفه بشكل سليم.

وفي وقت سابق، نشرت هيئة الصحة العامة في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بعض الاقتراحات حول ما يمكن اختياره من كل مجموعة غذائية.

مجموعة الدهون:

8 حبّات زيتون

حفنة من المكسرات المشكلة

1 ملعقة طعام زبدة

1 ملعقة طعام قشطة

1 ملعقة طعام زعتر مع زيت الزيتون

2 ملعقة طعام طحينة

مجموعة الألبان:

1 كوب حليب

2/3 كوب لبن

علبة زبادي

مجموعة الحبوب:

1 شريحة خبز

1 كعكة منزلية (كب كيك)

4 فطائر محلاة

3 أكواب فشار

6 قطع مقرمشات بسكويت مالح

1/2 كوب من حبوب الفطور

1/2 كوب ذرة

1 حبة بطاطا صغيرة

1/2 كوب شوفان

2 بسكويت صغير

1/2 كوب فول

مجموعة البروتين: