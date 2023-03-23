هل كسر حبة الدواء إلى نصفين يُقلّل من فعاليته؟

إليك كيف تعالج مشاعر القلق الشديد التي تنتابك من دون دواء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، من كسر حبة الدواء قبل استشارة الصيدلي. ونشرت بعض النصائح التي يجب أخذها في عين الاعتبار قبل القيام بهذه الخطوة.

فما أبرزها؟

بداية، يجب أن تتأكد من وجود علامة في منتصف الحبة، حيث تعكس المكان الذي تستطيع أن تكسر الحبة منه إلى نصفين متساويين. وبذلك، ستضمن توزيع المادة الفعّالة في الدواء بشكل متساوٍ.



وفي حال طلب منك الطبيب كسر الحبة، فاحرص على كسرها قبل الاستعمال مباشرة.

وحذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من كسر جميع الحبوب ثم تخزينها، ما قد يؤثر ذلك على فعالية وجودة الدواء.

ويبقى من الضروري قراءة نشرة المعلومات على الدواء للتأكد من قابلية كسر الحبة من عدمها.

وتتطلب الأدوية، سواء التي يمكن الحصول عليها بوصفة طبية أو من دون وصفة طبية، اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدامها.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح التي يجب أن تأخذها في عين الاعتبار.

ما لا يجب القيام به:

تغيير جرعات الدواء أو مواعيده من دون استشارة طبيبك

استخدام دواء وُصف لشخص آخر

سحق أو كسر الحبوب أو الكبسولات ما لم يوص الطبيب بذلك

استخدام دواء انتهى تاريخ صلاحيته

ما يجب القيام به:

تناول الدواء وفقًا لإرشادات الطبيب والصيدلي

أخبر طبيبك عن كافة المستحضرات الطبيعية والصيدلانية التي تتناولها

احفظ الوصفات الطبية بمكان واحد، ليسهل عليك تتبع ما تتناوله من أدوية

كتابة العلاج وطريقة الاستعمال والجرعة على العبوة

وفي حال كان لديك خزانة مليئة بالأدوية في المنزل، ولست متأكدًا أي من هذه الأنواع قد انتهت صلاحيتها، ويجب التخلص منها، كشف مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، المدة المحددة لصلاحية كل نوع دواء بعد فتحه.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن صلاحية الأقراص والكبسولات في العبوة الأصلية تكون مذكورة على العبوة، لكن صلاحيتها في علب تنظيم الأدوية تمتد لشهرين.

وتبلغ صلاحية السائل أو الشراب فترة 6 شهور من تاريخ الفتح، إلّا إذا كان موصى بأقل من ذلك، بينما تتراوح صلاحية المرهم أو الكريم بين 3 و6 أشهر.

كيف يمكن تخزين الأدوية بشكل صحيح؟

التأكد من تاريخ صلاحية الدواء

حفظ الدواء في عبوته الأصلية

يُحفظ غالبًا في عبوته الأصلية في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس. ومن المهم جدًا أن تتأكد من تعليمات التخزين من خلال نشرة الدواء المرفقة.

أقل من 25 درجة مئوية

تحتاج بعض الأدوية للتخزين بالثلاجة ( في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية)، ما لم يكن التبريد المطلوب يتراوح بين 2 درجة مئوية و8 درجات مئوية.

الالتزام بأماكن التخزين السليمة

تُعرّض الأدوية خلال تخزينها في خزانة الحمام أو السيارة لدرجات عالية من الحرارة والرطوبة، ما يؤثر على فعاليتها وقد تُتلف قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.