الكنافة.. كيف تُحضّر هذه الحلوى الشهية ببدائل صحية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يُعد طبق الكنافة أحد أشهر الحلويات التي تزيّن موائد رمضان، ويعود سر ارتباط الكنافة برمضان لاحتوائها على بعض الفوائد الغذائية، حيث تعوض الجسم ما فقده من احتياجات أساسية أثناء الصيام من خلال سكريّات وسمنة الكنافة. ويعجز كثيرٌ من الصائمين عن مقاومتها، فيجدوا أنفسهم بعد تناولها مثقلين بمشاعر التخمة والذنب.

لكن، هذا لا يعني مقاطعة الحلويات الرمضانية، فهناك سبل صحية ولذيذة لإعدادها.

نعرض لكم هنا بعض النصائح التي تُقدّمها اختصاصية التغذية العلاجية، دينا جمال قشطة، من أجل تحضير طبق الكنافة بطريقة صحية ومغذية من طريق استبدال بعض المكوّنات بأخرى صحية:

استبدال نصف كمية الطحين الأبيض في عجينة الكنافة بطحين القمح الكامل للحصول على ألياف أكثر.

تساعد الألياف في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والتحكم بسكر الدم، وخفض مستويات الكولسترول.

اختيار جبن قليل الدسم لتقليل كمية الدهون المتناولة، وتجنّب زيادة الوزن والأمراض المصاحبة له، مثل ارتفاع سكر الدم، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم.

استبدال القَطر بشراب القيقب لتقليل كمية السكر المتناولة

يؤدي الإفراط بتناول السكر إلى ارتفاع احتمال الإصابة بالسمنة، والالتهابات، ومرض السكري، وأمراض القلب، وزيادة دهون الكبد.

أخيراً، يُنصح دوماً بالاكتفاء بتناول قطعة واحدة بحجم الأصابع الأربعة فقط.