ماذا يحدث لضغط دمك عند خسارة كيلوغرامًا واحدًا فقط من وزنك؟

دراسة: كيف يمكن أن يساعد نظام "داش" الغذائي الجديد في خفض ضغط الدم المرتفع؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن فقدان كيلوغرامًا واحدًا فقط من وزنك، يمكن أن يُساعدك في خفض ضغط الدم؟

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن ضغط الدم ينخفض بحوالي قراءة واحدة في مؤشر جهاز قياس الضغط.

وهناك عدة طرق لعلاج البدانة، والوصول إلى وزن صحي.

وتعتمد طرق العلاج المناسبة على درجة البدانة، والحالة الصحية العامة، ورغبة المرء بالمشاركة في خطة خسارة الوزن، والمحافظة على الطريقة الصحيحة لإجراء التغييرات، والتي يمكن الالتزام بها مدى الحياة، وذلك للحفاظ على الوزن المناسب.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن طرق العلاج تشمل ما يلي:

تغيرات في الحمية الغذائية

ممارسة الرياضة بانتظام

تغيير السلوكيات الخاطئة

أدوية لخسارة الوزن، والتي تصرف بموجب وصفة طبية

جراحة لخسارة الوزن: لمن لديهم مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40

وبعيدًا عن خسارة الوزن، هناك إرشادات أخرى يمكن اتباعها لخفض ضغط الدم، بحسب ما نشرته وزارة الصحة والسكان المصرية، بتغريدة عبر "تويتر".

وجاءت كما يلي: