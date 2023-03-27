تُعرف بمكوناتها البسيطة.. إليكم نصائح صحية لتحضير طبق "المهلبيّة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتمتع طبق المهلبيّة بأسماء مختلفة في الدول العربية، وفي مصر تسمّى مهلبية، وفي سوريا محلاية، وفي ليبيا تعرف باسم المحلبية، كما أنها تعرف باسم كشك الأمراء أو كشك الفقراء. وتعتبر من الأصناف الصحية نوعاً ما مقارنة مع الحلويات العربية الأخرى، خصوصًا أنها لا تحتوي على كمية كبيرة من السكر.

لكن بالإمكان تحضيرها بطريقة صحية عبر اتّباع بعض النصائح من اختصاصية التغذية العلاجية، دينا جمال قشطة. إليكم ما هي:

- استخدام العسل أو التمر بدل السكر للتحلية. وذلك بهدف التقليل من كمية السكر المستهلكة في اليوم، ذلك أنّ الإفراط بتناول السكر يتسبّب بزيادة الالتهابات، وإضعاف جهاز الجسم المناعي.

- اختيار حليب قليل الدسم بدل كامل الدسم لتقليل كمية الدهون المستهلكة. سيساعدك ذلك على تجنّب زيادة الوزن والأمراض المصاحبة له، مثل ارتفاع سكر الدم، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم.

- إضافة القرفة (إن تمت التحلية بالتمر) أو الزعفران بحسب الرغبة، لما لهما من فوائد صحية للجسم. فعلاوة على أنهما يمثلان مصدرًا مضادًا للأكسدة، يتميّز الزعفران بتأثيره الإيجابي على تحسين المزاج وعلاج الاكتئاب، أما القرفة فتضبط سكر الدم، وتُحسّن من مستوى حساسية الأنسولين.

أخيراً، يعتبر كوب واحد من المهلبية بمثابة وجبة خفيفة ومفيدة.