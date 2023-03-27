ما هي أعراض الإصابة بنقص فيتامين "د"؟

مخاطر تناول جرعة زائدة من الفيتامين.. شاهد ما حدث لهذا الرجل بعد أن تناول 150 ألف وحدة من فيتامين د

كل ما تحتاج معرفته حول فوائد فيتامين C للبشرة وكيفية استخدامه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت قلق بشأن معدّل فيتامين (د) لديك؟ في الواقع، قد تكون من بين الأشخاص الذين يعانون من نقص بهذا الفيتامين من دون معرفتهم بالأمر. ولكن، هناك عدد من الأعراض التي يشعر بها الإنسان حتمًا، ومن المهم التنبه لها.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن الإرهاق والشعور بألم في المفاصل والعظام، من أعراض الإصابة بنقص فيتامين (د).

لذلك، من الضروري جدًا أن تستشير طبيبك لتلقي العلاج المناسب.

وفي وقت سابق، أشارت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، بتغريدة عبر "تويتر"، إلى ضرورة أخذ احتياجاتك الكافية من فيتامين (د) بالتعرض المباشر للشمس في الأوقات الصحيحة.

وخلال فترة الصيف، يمكن التعرّض لأشعة الشمس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى العاشرة والنصف صباحاً، ومن الساعة 2 ظهراً إلى الرابعة عصراً.

وفي موسم الشتاء، يمكن القيام بذلك من الساعة العاشرة صباحاً، إلى الثانية ظهراً.

وبينما يقول بعض الأشخاص إن الجلوس عند النافذة بالقرب من ضوء الشمس، يُعتبر أمرًا كافيًا لتلقي ما يحتاجه جسمك من فيتامين "د"، إلّا أن ذلك ليس سوى مجرد اعتقاد خاطئ.