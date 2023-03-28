قطايف الـ"دايت".. ما هي طرق تحضيرها حتى تصبح صحية أكثر؟

هل تتخيلون رمضان من دون "القطايف"؟ تعرفوا إلى أصلها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تُعتبر القطايف من أكثر الحلويات شعبية خلال شهر رمضان، وتتكوّن من عجينة رقيقة محشوة بالجوز، أو الفستق، أو الجبنة. ويُقدّم طبق القطايف عادةً مع وجبات الإفطار أو السحور، وتختلف طرق تحضيرها ونكهاتها من بلد لآخر.

ولتحضيرها بمكونات صحية، نعرض لكم بعض النصائح التي تقدمها اختصاصية التغذية العلاجية، دينا جمال قشطة، لتحضير طبق القطايف بطريقة صحية: