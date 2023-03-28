تقاوم التوتر..هذا ما يجب أن تعرفه عن عشبة "الكرز الشتوي" قبل استخدامها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تشعر بتوتر وقلق مفرّط في الآونة الأخيرة، وترغب في تحسين جودة نومك؟ وبينما لا يُحبّذ العديد من الأشخاص تناول الأدوية، تستطيع اللجوء إلى عشبة "أشواجاندا"، والتي تُعرف باسم "الكرز الشتوي".

ولكن، تنصح هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بضرورة تجنب استخدامها بكثرة، سواء بالكمية أو المدة الزمنية، لتفادي الإصابة بأعراضها الجانبية.



فما استخدامات العشبة في الطب البديل؟

تقليل التوتر

تحسين جودة النوم

الكميات المسموح بها

ما لا يتعدى ألف ملليغرام في اليوم الواحد لفترة زمنية تصل إلى 12 أسبوعًا

التعارض مع الأدوية

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية أن العشبة قد تزيد من خطر الأعراض الجانبية لـ:

أدوية السكر

أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم

الأدوية المهدئة

ويمكن أيضًا أن تُقلّل من فاعلية أدوية تثبيط المناعة.

التحذيرات

يجب عدم استخدام عشبة الكرز الشتوي في حالات:

الحمل والإرضاع

أمراض المناعة

أمراض الغدة الدرقية

العمليات الجراحية بمدة لا تقل عن أسبوعين

الأعراض الجانبية

قد تتسبب العشبة بالمغص، والإسهال، والتقيؤ عند استخدامها بجرعات كبيرة أو لفترة تتجاوز الـ3 أشهر. وفي حالات نادرة، يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد.