طبق "عيش السرايا" ..إليكم طريقة تحضيره بمكونات صحية خلال رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تُعتبر حلوى "عيش السرايا" وهي عبارة عن فتات من الخبز تغطيها طبقة من القشطة، والفستق الحلبي، والمكسرات من أشهر أنواع الحلويات في بلاد الشام ومصر.

نعرض لكم بعض النصائح الصحية التي تقدّمها اختصاصية التغذية العلاجية، دينا جمال قشطة، لتحضير طبق عيش السرايا، إليك ما هي:

استخدم خبز توست القمح الكامل بدلاً من الخبز الأبيض للحصول على ألياف أكثر. وتساعد الألياف على الشعور بالشبع، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والتحكم بسكر الدم، وخفض مستويات الكولسترول.

استخدم العسل بدلاً من السكر للتحلية، بهدف التقليل من كمية السكر المستهلكة في اليوم، ذلك أنّ الإفراط بتناول السكر يؤدي إلى زيادة الالتهابات، وإضعاف جهاز الجسم المناعي.

قم باختيار حليب وقشطة قليلَي الدسم بدلًا من كاملَي الدسم لتقليل كمية الدهون المتناولة. سيساعدك ذلك على تجنب زيادة الوزن والأمراض المرافقة، مثل ارتفاع سكر الدم، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم.

قلل من كمية الفستق الحلبي المضافة على الوجه.

استبدل القطر بشراب القيقب النقي الغني بمضادات الأكسدة، الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالزنك، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، إضافة إلى احتوائه على نصف السعرات الحرارية تقريباً.

يُفضّل الاكتفاء بتناول قطعة واحدة من الحلوى بحجم الأصابع الأربعة فقط.