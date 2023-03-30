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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد "عرق السوس" من بين المشروبات الشهيرة المرتبطة بشهر رمضان.

ومثل العديد من المشروبات الرمضانية، يتمتّع "عرق السوس" بفوائد مثل ترطيب الجسم، ومنحه الطاقة أثناء الصيام، إلى جانب تحسين الهضم، وتقليل الحرقة.

ولكن لا يستطيع جميع الأشخاص التمتّع بهذا المشروب الشّهي كما يحلو لهم.

وحذّر الحساب الرّسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة على "تويتر" الأشخاص الذين لديهم إصابة بأمراض الضغط، والكلى، والقلب من تناول هذا المشروب، إذ يُشكّل "خطرًا مباشرًا على حياتهم".

ويزيد "عرق السوس" من نسبة البوتاسيوم في جسم الإنسان، وتُعد هذه المادة "العدو الأول" لمرضى الكِلى على وجه الخصوص لتأثيرها على عضلة القلب، وقدرتها على إيقافها.

ورُغم كونه مشروبًا شعبيًا في رمضان، يُنصح الأشخاص الذين لديهم إصابة بأمراض الضغط، والِكلى، والقلب بعدم استهلاكه.

وعندما يأتي الأمر للمشروبات الرمضانية، مثل "عرق السوس"، والتمر الهندي، وقمرالدين، تذكّر دائمًا أنّه من الأفضل تحضيرها في المنزل للتّحكم بكميّة السّكر فيها.

كما أنّه من المهم تقديم العصائر في أكوابٍ صغيرة حتّى تكون الكميّة المُستهلكة أقل.