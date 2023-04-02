شائعة في المغرب.. كيف تجعل من حلوى "كعب الغزال" طبقًا صحيًا أكثر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تُعتبر من أشهر الحلويات الشعبية الرمضانية في المغرب، وتتميز بشكلها الرفيع والطويل والمدبّب، الذي يشبه شكل كعب الغزال. وتُقدّم حلوى "كعب الغزال" غالباً في المناسبات الخاصة مثل الأعراس، والأعياد، والاحتفالات الدينية، وتحظى بشعبية كبيرة في البلدان العربية.

ولتحضير هذا الطبق اللذيذ بمكونات صحية، نعرض لكم بعض النصائح التي تقدمها اختصاصية التغذية العلاجية، دينا جمال قشطة:

استخدم طحين القمح الكامل بدلاً من الطحين الأبيض لتحضير العجينة والحصول على ألياف أكثر. وتساعد الألياف على الشعور بالشبع، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والتحكم بسكر الدم، وخفض مستويات الكولسترول.

استخدم زيت الزيتون بدلاً من الزبدة لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، أُثبتت علمياً قدرتها على خفض أمراض القلب، وبعض أمراض السرطان.

استخدم العسل بدلاً من السكر، بهدف التقليل من كمية السكر المستهلكة في اليوم، ذلك أنّ الإفراط بتناول السكر يؤدي إلى زيادة الالتهابات، وإضعاف جهاز الجسم المناعي.

أضف القرفة على الحشوة التي تعتبر مصدرًا مضادًا للأكسدة، وخافضًا لسكر الدم ومحسنًا لحساسية الأنسولين.

يُفضّل الاكتفاء بتناول كمية تعادل حجم أصابع اليد الأربعة فقط.