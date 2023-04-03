بديهية ولكن قد ينساها البعض..6 نصائح للتسوق خلال رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد ازدحام مراكز التسوّق والبقالة بالمشترين من العلامات الواضحة لحلول شهر رمضان.

وفي هذا الشّهر، يتحرّك الزبائن بعربات التسوّق الممتلئة بحثًا عن أفضل المكونات لتحضير وجبة إفطار (أو سحور) شهيّة لأنفسهم أو لضيوفهم.

وقد تكثر رحلاتك للمتاجر بهدف التبضّع خصوصًا مع كثرة الولائم ودعوات العشاء في هذه الفترة من السنة، إذ يُعد رمضان شهرًا تنشط فيه الحياة الاجتماعية بشكلٍ خاص، مع استقبال الأقارب والأصدقاء حول مائدة الطعام.

وقد يزداد الوقت الذي تقضيه في التسوّق أيضًا بسبب طول قائمة المشتريات، والازدحام بشكلٍ عام.

ولذلك، تناول الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء السعودية بتغريدة على "تويتر" بعض النصائح المفيدة لأخذها بعين الاعتبار أثناء التسوّق.

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