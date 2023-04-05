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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يعتقد العديد من الأشخاص أنهم لا يتمتعون بفرصة للتمتّع بشهر رمضان صحي، أو حياة صحيّة بشكلٍ عام، بسبب حبّهم الشديد للأطعمة المقلية، والأرز، والحلويات.

وفي الحقيقة، ليس عليهم اتّخاذ تدابير صارمة وتجنّب هذه المأكولات.

ولكن، للعيش بطريقة أفضل يمكنهم الاعتماد على استبدال مكونات غير صحيّة بأخرى أكثر صحة.

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية في تغريدة على "تويتر" بعض الأمثلة التي يمكنك تطبيقها خلال شهر الصيام.

وإليك 7 أمثلة على بدائل صحيّة للأطعمة في رمضان:

استبدل الأرز الأبيض بالأرز البنّي

الأرز الأبيض ليس سيئًا، لكن يحتوي الأرز البني على نسبة أكبر من الألياف والمغذّيات التي تجعلك تشعر بالشّبع والامتلاء لفترةٍ أطول.

استبدل المعكرونة البيضاء بأنواع تتكوّن من حبوب كاملة

تساعد الحبوب الكاملة على الشعور بالشبع والامتلاء، ما يساهم في الحفاظ على وزنٍ صحي خلال رمضان.

استبدل الزيت بعصير التفاح عند الخبز

استبدل نصف كميّة الزيت المطلوبة في وصفات الكعك بعصير التفاح، ويُقلّل ذلك من السعرات الحرارية من دون فقدان النكهة أو القوام.

وتذكّر أن الزيت قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وتصلب الشرايين، وأمراض القلب.

استبدل الجبن كامل الدسم بالجبن قليل الدسم

ضع الأجبان قليلة الدسم في وصفات الطعام لتقليل السعرات الحرارية والدهون المشبعة من دون فقدان النكهة.

استبدل الملح بالأعشاب والتوابل

استخدام الأعشاب، والتوابل الطازجة، أو المجففة يُضيف نكهة جديدة لوجبات الطعام، كما أنّه يساعد على تجنب الصوديوم الذي قد يُسبب ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل القلب، والكِلى، إضافةً لجفاف الجسم.

استبدل الحلويات بالشّوكولاتة الداكنة والفاكهة

جرّب الشوكولاتة الداكنة لاحتوائها على مضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب، وتجنّب تلك المليئة بالسكر والألوان الصناعية لأنها قد تُسبب تسوّس الأسنان.

استبدل الزّيوت المُهدرجة بالزيّوت الطبيعية

تجنّب الزيوت المهدرجة أثناء الطبخ، إذ أنها تؤثّر على مستويات الكولسترول في الجسم، وتزيد من خطر التعرض للنوبات القلبية والسكتة الدماغية. ويمكنك استبدالها بالزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون والأفوكادو.