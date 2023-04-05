التهاب الكبد "ب"..5 مضاعفات يجب الحذر منها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من عدوى مزمنة بسبب فيروس التهاب الكبد "ب"؟ إذًا، من الضروري أن تكون أكثر وعيًا بشأن مضاعفاته الخطيرة.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، 5 مضاعفات يجب التنبه لها.. ما هي؟

تليف الكبد

سرطان الكبد

فشل الكبد

أمراض الكلى

التهاب الأوعية الدموية

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن التهاب الكبد (ب) هو عدوى فيروسية تهاجم الكبد، ويمكن أن تسبب مرضًا حادًا أو مزمنًا.

ويمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الاتصال بالدم، أو سوائل الجسم الأخرى للشخص المصاب.

وحذرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، من إعادة استخدام ما يلي:

الإبر

المحاقن

أمواس الحلاقة

الأدوات الحادة الملوثة

والسبب أن التهاب الكبد (ب) يمكن أن يحدث نتيجة إبر الحقن، والوشم، وثقب الجلد، والتعرض للدم.

كيف تنتقل فيروسات الكبد؟

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية بمنشور على "انستغرام" أن فيروسات الكبد تنتقل عن طريق الدم الملوّث من شخص مصاب بالمرض، مثل فيروس (ب)، و(ج)، و(د).

وبالنسبة إلى فيروس (أ)، فهو ينتقل عن طريق الطعام الملوث.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن أعراض التهاب الكبد (ب) قد تظهر لعدة أسابيع، ومن بينها:

اصفرار الجلد والعينين

آلام في البطن

البول الداكن

الغثيان والقيء

التعب الشديد

وأشارت إلى أن بعض الأشخاص لا يعانون من أي أعراض خلال مرحلة العدوى الحادّة.