كيف يمكن أن يؤذيك السهر ليلًا والنوم نهارًا في شهر رمضان؟

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لا تقتصر على تنظيف الأسنان فحسب.. إليك 8 نصائح لصحة الفم في رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما ارتبط شهر رمضان في ذهن الكثير من الناس بالسهر ليلًا والنوم نهارًا. وفي الواقع، يمكن أن يؤثر هذا النمط من الحياة بشكل سلبي على صحة الأشخاص من دون معرفتهم.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن ساعات وجودة النوم ليلًا لا تُضاهي ساعات وجودة النوم نهارًا، بسبب تأثير هرمون النوم الميلاتونين، الذي يزيد الجسم من إفرازه ليلًا.

ويمكن أن يؤدي التغيير المفاجئ في مواعيد النوم إلى تشتيت الذهن، وقلة التركيز والنسيان، وكذلك التوتر والعصبية.

وقد تظهر بعض الأعراض الجسدية، كالصداع، وفقدان الشهية، والخمول.

لذلك، من الضروري تجنب التغيير المفاجئ في مواعيد النوم وأخذ قسطًا وافرًا من الراحة، بهدف التركيز وتحسين الأداء خلال ساعات النهار.

ونشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، مجموعة من النصائح التي ستساهم في تحسّن نومك ليلاً، بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

ولكن أولاً، ما هي مدة النوم الموصى بها يومياً لكل فئة عمرية؟

0-3 شهور: 14-17 ساعة

14-17 ساعة 12-4 شهراً: 12-16 ساعة

12-16 ساعة 2-1 سنة: 11-14 ساعة

11-14 ساعة 5-3 سنوات: 10-13 ساعة

10-13 ساعة 12-6 سنة: 9-12 ساعة

9-12 ساعة 18-13 سنة: 8-10 ساعات

8-10 ساعات 60-18 سنة: 7 ساعات أو أكثر

ما هي العادات التي يمكن أن تساهم في تحسّن صحة النوم ليلاً؟