لا تذهب إذا كنت جائعاً.. إليك 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تُعد السمبوسة من وجبات الطعام التي لا تستطيع الاستغناء عنها خلال شهر رمضان؟ إذًا، قد لا تكون المعاناة من الحموضة غريبة عليك.

وتحدث الحموضة المعويّة عندما ينتقل حمض المعدة إلى المريء، وتُعد المقالي (التي تزدخر بها موائدنا خلال شهر رمضان) من الأطعمة المُسبّبة لذلك.

ويمكن أن تساعد التغييرات بنمط الحياة، مثل الامتناع عن التدخين، وفقدان الوزن، في تجنّب ذلك.

كما يمكنك تجنّب هذه الحالة من خلال الابتعاد عن وجبات طعام ومشروبات معيّنة أيضًا.

وسلّط الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية الضوء على قائمة من الأمور التي يجب عليك الحذر منها، بتغريدة على "تويتر".

قلّل من هذه الوجبات والمشروبات لتخفيف الحموضة في رمضان: