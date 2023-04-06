لمن سئم من الحموضة.. تجنبها بالابتعاد عن هذه المأكولات والمشروبات خلال شهر رمضان

علوم وصحة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
هل وجبتك المفضلة تسبب حرقة في المعدة؟ إليك كيف يمكنك علاج الحموضة المعوية
لا تذهب إذا كنت جائعاً.. إليك 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في رمضان
يُعرض حالياً00:45لا تذهب إذا كنت جائعاً.. إليك 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في رمضان
فرصة ثمينة لتحسين صحتك.. إليك 6 نصائح لممارسة الرياضة برمضان
يُعرض حالياً00:53فرصة ثمينة لتحسين صحتك.. إليك 6 نصائح لممارسة الرياضة برمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تُعد السمبوسة من وجبات الطعام التي لا تستطيع الاستغناء عنها خلال شهر رمضان؟ إذًا، قد لا تكون المعاناة من الحموضة غريبة عليك.

وتحدث الحموضة المعويّة عندما ينتقل حمض المعدة إلى المريء، وتُعد المقالي (التي تزدخر بها موائدنا خلال شهر رمضان) من الأطعمة المُسبّبة لذلك.

ويمكن أن تساعد التغييرات بنمط الحياة، مثل الامتناع عن التدخين، وفقدان الوزن، في تجنّب ذلك.

كما يمكنك تجنّب هذه الحالة من خلال الابتعاد عن وجبات طعام ومشروبات معيّنة أيضًا.

وسلّط الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية الضوء على قائمة من الأمور التي يجب عليك الحذر منها، بتغريدة على "تويتر".

قلّل من هذه الوجبات والمشروبات لتخفيف الحموضة في رمضان:

  • الأطعمة المقلية
  • الأطعمة الحارة
  • الحلويات
  • الأطعمة المليئة بالدهون
  • العصائر الحمضية
  • المشروبات التي تحتوي على الكافيين

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.