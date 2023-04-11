فخ الوجبات الدسمة.. 6 نصائح لمرضى القلب في رمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد أمراض القلب والأوعية الدموية السّبب الرّئيسي للوفاة على مستوى العالم، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وتوفي ما يُقدّر بنحو 17.9 مليون شخص بسبب الأمراض القلبيّة الوعائيّة في عام 2019، ويُمثّل ذلك نسبة 32% من إجمالي الوفيات العالمية.

وسواءً كنت مصابًا بمرضٍ في القلب، أو تعرف شخصًا ما يعاني منه، شارك الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية بتغريدة على "تويتر" بعض النصائح المفيدة التي يمكن تطبيقها في شهر رمضان.



نصائح لمرضى القلب في رمضان: