دراسة: هل من رابط بين فقدان الوزن لدى كبار السن وخطر الوفاة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يشعر الناس بالراحة كلما خسروا القليل من وزنهم، لكن هذا الأمر لا يشي دومًا بأنّك تتمتّع بصحة جيدة، إذ أظهرت دراسة جديدة أنّ فقدان الوزن لدى كبار السن مرتبط بالموت المبكر وحالات مرضية مهددة للحياة.

ومن ناحية أخرى، وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "JAMA Network Open"، الاثنين، لم ترتبط زيادة الوزن بالوفيات.

وقالت الدكتورة منيرة حسين، مؤلفة الدراسة الرئيسية، واختصاصية الأوبئة السريرية، وزميلة البحث الأولى في مجال الصحة العامة والطب الصحي والوقائي بجامعة موناش في ملبورن، أستراليا، إن ما يُقلق المهنيين الطبيين يتمثل بفقدان الوزن لدى كبار السن الذين يعانون من مشاكل صحية، لكنّ لم يفهم الباحثون تمامًا أثر تغيير الوزن على كبار السن الأصحاء.

وشملت الدراسة نحو 17 ألف بالغ يبلغون من العمر 70 عامًا كحد أدنى، في أستراليا، وأكثر من 2000 بالغ في الولايات المتحدة يبلغون من العمر 65 عامًا كحد أدنى. ووفقًا لما ذكرته الدراسة تم قياس وزن كل مشارك في الدراسة خلال الفحص السنوي لكل منهم بين عامي 2010 و2014.

وأوضحت حسين أنّ "دراستنا توصّلت إلى أنّ فقدان حتى 5٪ من الوزن، يزيد من خطر الوفاة، خصوصًا عند الرجال الأكبر سنًا".

وأضافت أنه من ناحية أخرى، لم تظهر زيادة الوزن لدى كبار السن الأصحاء، أي ارتباط بخطر الوفاة.

وأشارت بيري هالبرين، مديرة التغذية السريرية لنظام ماونت سيناي الصحي، غير المشاركة في الدراسة، إلى أن هذا الارتباط اكتُشف من خلال الأوزان التي تم قياسها في بداية الدراسة، ما يعني أن الأشخاص المصنفين طبيًا على أنهم يعانون من السمنة كانوا أيضًا في خطر متزايد لدى فقدانهم الوزن>

مشاكل صحية أخرى

وتمكنت الدراسة من تحديد المشاكل الصحية بداية. وقالت حسين إنه تمّ استبعاد الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والخرف، والإعاقات الجسدية، أو الأمراض المزمنة.

ولفتت هالبرين في حديث لها مع CNN إلى أنّ " الدراسة استبعدت أيضًا من أدخلوا المستشفى أخيرًا، وهذا أمر مهم لأن العلاج في المستشفى غالبًا ما يتبعه فقدان الوزن بسبب الحالات المرضية الشديدة".

وأضافت حسين أنّ الدراسة لم تكن قادرة على التمييز بين إذا ما فقد الأشخاص الوزن عن قصد أو عن غير قصد.

وأشارت هابرين إلى أنّه "لم يتم طرح أي أسئلة حول التغييرات في مستوى النشاط، وجودة النظام الغذائي، بحسب معايير الدراسة الأولية والزيارات الدراسية اللاحقة، لذلك ليس لدينا أي معلومات حول كيف أثرت هذه العوامل على النتائج".

لماذا يمكن أن يشكل فقدان الوزن خطرًا؟

وقد يشكل فقدان الوزن عامل خطر للوفاة لأنه يمكن أن يدل على مشاكل صحية كبيرة.

وأوضحت حسين أن فقدان الوزن قد يكون علامة تحذير من أمراض مثل السرطان والخرف، و"غالبًا ما يرتبط بانخفاض الشهية بسبب الالتهابات والهرمونات".

وقالت هالبرين إنّ الظروف الصحية المزمنة الكامنة قد تؤدي أيضًا إلى فقدان الوزن لدى كبار السن من خلال تأثيرها على الشهية، والتمثيل الغذائي، وعادات الأكل. كما قد تؤثر مشاكل الحركة، والآثار الجانبية للأدوية أيضًا على الوزن.

وتابعت هالبرين أنّ تغيّر الوزن يمكن أن يدل على مخاوف من نمط الحياة.

وأضافت أنّ العزلة الاجتماعية تعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تساهم بإنقاص الوزن لدى كبار السن. وتشمل المخاوف الأخرى القيود المالية، والألم، وعدم الراحة.

ولفتت هالبرين إلى أنه في دراسات مثل هذه، من المهم التذكير بأن الارتباط ليس علاقة سببية. ورغم أن فقدان الوزن يرتبط بمعدل الوفيات، إلا أن هذا لا يعني أن فقدان الوزن يتسبّب بوفاة الشخص.

وخلصت إلى أنه "من المهم أيضًا القول إن العكس لا يمكن تقديره أو التوصية به، أي أن زيادة الوزن لن تقلل بالضرورة من خطر الوفاة".

وأوضحت أنه "كما هي الحال دومًا، ناقش التغيير الذي طرأ على وزنك مع طبيبك أو غيره من الاختصاصيين الطبيين".