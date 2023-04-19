ما هي مسببات الأرق خلال شهر رمضان.. وكيف يمكنك تجنب هذه المشكلة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ليس من الغريب أن تتأثّر جودة نوم بعض الأفراد خلال شهر رمضان بسبب كثرة زّيارات الأقارب والأصدقاء، وضرورة الاستيقاظ صباحًا لتناول وجبة السّحور.

وإذا لاحظت أنّك تعاني من الأرق، فمن المهم تحديد أسبابه لتتمكّن من النّوم بشكلٍ جيّد، وتجنّب الخمول خلال ساعات الصيام، والوقاية من المشاكل الصحيّة التي قد تظهر نتيجةً لهذه المشكلة.

ويؤثّر نقص النّوم المزمن على القدرة على التركيز، وتعلّم أشياء جديدة، وحلّ المشاكل، واتّخاذ القرارات.

كما يرتبط اضطراب النّوم بأمراضٍ مزمنة مثل السّكري، والاكتئاب، وارتفاع ضغط الدّم، وحالات مثل السّرطان، وحتّى السّمنة.

ويحتاج البالغون إلى 7 ساعات من النّوم على الأقل، فيما يحتاج الطلبة في المدارس ما بين 9 إلى 12 ساعة من النّوم يوميًا، بينما يحتاج المراهقون ما بين 8 و10 ساعات، وفقًا لما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

وتناول الحساب الرسمي لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون بتغريدة عبر "تويتر" بعض الإرشادات لتجنّب الأرق.

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