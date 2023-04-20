لعيد فطر صحي.. 6 نصائح يوصى باتباعها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح عيد الفطر على الأبواب مع تركيب الزّينة والأضواء في الشّوارع، واستعداد العائلات لاستقبال الضّيوف، وتجهيز المساجد لاحتضان الشّعائر الدينيّة. ولكن كيف يمكن أن يلتزم الأشخاص بالفوائد الصحية التي تم اكتسابها خلال شهر رمضان؟

وقد يكون الإفراط في الطعام والنوم مغريًا خلال العيد، ولكن يُنصح الأشخاص بالاعتدال والحفاظ على نشاطهم.

وتناول الحساب الرسمي لهيئة الصحة العامة السعودية بتغريدة على "تويتر" بعض النصائح لتساعدك على البقاء بصحّة جيّدة.

إليك 6 نصائح لعيد فطر صحي: