9 طرق للتحكم بأعراض متلازمة القولون العصبي..ما هي؟

من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً عند الرجال والنساء.. ما هي أعراض سرطان القولون وكيف يمكنك الوقاية منه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعرف ما يُمكن أن يؤثر على صحة قولونك؟ يُجيب حساب "عش بصحة"، أي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، على هذا السؤال بتغريدة على "تويتر"، موضحًا أنه من الضروري ممارسة المشي أو الرياضات الهوائية لدعم صحة قولونك.

لذلك، من الضروري ممارسة هذه الرياضات لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.

وفي المقابل، يجب تجنب تناول نظام غذائي غني بالدهون، لأنه سيُضعف من صحة قولونك، والحرص على تناول نظام غذائي غني بالألياف.

وتُعتبر متلازمة القولون العصبي من الاضطرابات الشائعة للجهاز الهضمي التي تصيب الأمعاء الغليظة "القولون"، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر"، سابقًا.

ويمكن لهذا الاضطراب أن يسبب تقلصات في البطن، إلى جانب تغيرات في حركة الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، والإمساك.

ورغم عدم وجود سبب واضح للإصابة بهذا المرض، إلا أن وزارة الصحة السعودية أشارت إلى إمكانية التحكم بأعراضه.

9 طرق للتحكم بأعراض متلازمة القولون العصبي: