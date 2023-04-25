قد تتناولها يوميًا.. ما أبرز منتجات الطعام الغنية بالملح؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحتوي العديد من منتجات الطعام على كميات كبيرة من الملح. ومن الضروري أن تكون على دراية بها حتى تحافظ على صحة جسمك بشكل أفضل.

ونشر حساب "عش بصحة"، المنصة الرئيسية للتوعية الصحية لوزارة الصحة السعودية، بتغريدة على "تويتر" قائمة بأبرز المنتجات الغنية بالملح، التي يتعين عليك استبدالها أو التقليل منها.

ما أبرزها؟

الزيتون

اللحوم المدخنة والمملحة

المعلبات

أنواع الشوربة الجاهزة

الأجبان

المخللات

رقائق البطاطس الجاهزة

وأوضح حساب "عش بصحة"، في وقت سابق، بمقطع فيديو نشره على "تويتر" أضرار الملح على الصحة.

ويجب ألا تزيد كمية الملح التي يستهلكها شخص بالغ يومياً عن ملعقة شاي صغيرة، ويساوي ذلك 5 غرامات من الملح فقط، أي ما يعادل 2 غرام من الصوديوم.

ويمكن للملح أن يتسبب بأضرار صحية للأشخاص في حال تم استهلاكه بشكل زائد. وتتضمن المشاكل الصحية ارتفاع ضغط الدم، ما يعرضك أيضاً للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وقصور القلب، ومشاكل صحية في الكِلى.

ولحياة أكثر صحية، يمكن استبدال الملح ببعض المنكهات لتحسين الطعم، مثل: الأعشاب، والتوابل، والهيل، والكزبرة، والزعتر، والكركم، وغيرها.