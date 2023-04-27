الأسماك المملحة..ما الأجزاء التي يجب تجنب تناولها؟

رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبي الأسماك المملحة والمدخنة؟ ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أبرز النصائح التي يجب اتباعها عند تناول هذه النوعية من الأسماك.

فما هي؟

تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة بسبب تركيز السموم في هذه المناطق

حاول نزع جلد الأسماك المدخنة للتخلص من المواد الضارة المترسبة من الدخان على سطح أسماك الرنجة

استهلك اللحم من الخارج من دون فتح بطن الرنجة

قم بطهي الرنجة المدخنة في القليل من الزيت طهيًا جيدًا

إضافة عصير الليمون لمنع نمو البكتيريا

ويبقى السؤال.. ما الشروط التي يجب الالتزام بها عند شراء الأسماك المملحة والمدخنة؟

البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها روائح كريهة

اللحوم متماسكة وترتد لمكانها بعد الضغط عليها

القشور لامعة متماسكة لا تُنتزع بسهولة

العيون بارزة وتتميز باللمعان

الخياشيم حمراء إلى وردية اللون

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من تناول الأسماك المملحة، حتى المعد منها منزلياً، بسبب عدم وجود طريقة تضمن سلامة هذه الأسماك وخلوها من البكتيريا اللاهوائية.

وأكدت الوزارة أن "طريقة الإعداد تعتمد بشكل أساسي على توفير بيئة لاهوائية، حتى تتخمر الأسماك وتصبح فسيخ، وهي بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وإفراز سمومها المسببة لشلل التسمم الممباري الناتج عن تناول هذه النوعية من الأسماك".

مخاطر تناول الأسماك المملحة والمدخنة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية أن هذه الأسماك تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، التي قد تصل إلى 17% من وزنها، مسببة أضراراً شديدة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وأمراض الكلى، والحوامل، والأطفال.