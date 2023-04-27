ما أفضل طريقة لتخزين الطعام المتبقي في الثلاجة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادة، ما يُحضر البعض كميات كبيرة من الطعام، لكننا نحتار في اختيار أفضل طريقة لتخزين المتبقي منها في الثلاجة.

وتناولت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، 4 نصائح مختلفة للتعامل الآمن والسليم مع بقايا الأطعمة المطبوخة.

فما هي؟

يجب التخلص من الطعام إذا تُرك في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين، أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة أكثر من 32 درجة مئوية

قسّم الكميات الكبيرة من الأطعمة على أكثر من إناء للتخزين

تغطية الأطعمة يحافظ على رطوبة الطعام، ويوفر حماية من الروائح بالثلاجة

تقطيع اللحوم والدواجن لأجزاء صغيرة وتغليفها ووضعها بأواني متعددة

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية أن الخطوات أعلاه ستضمن سلامتك وتحافظ على جودة طعامك عند تخزينة في البيئة المناسبة لفترة زمنية ملائمة.

وتناولت هيئة الصحة العامة في السعودية، بتغريدة عبر "تويتر"، بعض الخطوات الأساسية عند التعامل مع الدواجن واللحوم الحمراء تحديدًا، لحماية نفسك من التسمم والأمراض المنقولة بالغذاء.

ما أبرزها؟