أحد الآثار الجانبية للقاح فايزر ضد الفيروس المخلوي التنفسي.. ما هي متلازمة غيلان باريه وكيف تؤثر على الجسم؟

إلى أي مدى يؤثّر المشاهير برأي الناس.. اللقاح المضاد لكورونا مثالًا؟

منها لقاحات لأمراض جديدة.. ما هي أبرز العلاجات والتطورات الطبية المتوقعة خلال عام 2023؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تزال المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، تتطلّب أن يكون الزوّار الدوليين المتجهون إلى الولايات المتحدة ملقّحين ضد "كوفيد-19"، لكنها تسهل متطلبات اللقاح لهؤلاء المسافرين.

سيعتبر المسافرون الدوليون الذين يستقلّون الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة ملقحين بالكامل بعد مرور أسبوعين من تلقيهم جرعة واحدة من أحد لقاحي الحمض النووي الريبي المرسال، "فايزر" أو "مودرنا"، في أي وقت بعد 16 أغسطس/ آب 2022، عندما أصبحت التركيبات ثنائية التكافؤ متاحة لأول مرة.

ونُشرت إرشادات السفر المحدّثة على موقع الوكالة على الإنترنت، الخميس.

تتوافق هذه التغييرات مع إرشادات التطعيم المبسّطة التي أصدرتها مراكز مكافحة الأمراض للأمريكيين، التي تعتبر الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح بمثابة ملقحين بالكامل بعد حصولهم على جرعة واحدة من لقاح ثنائي التكافؤ، الذي يحمي من مزيد من سلالات الفيروس مقارنة مع اللقاح الأصلي.

سابقًا، كان يُعتبر الوافدون الأجانب إلى الولايات المتحدة مُلقحين بالكامل بعد مرور أسبوعين على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح يتطلب جرعتين أساسيتين، أو بعد مرور أسبوعين من لقاح يتطلب جرعة واحدة فقط، مثل لقاح "جونسون آند جونسون".

يمكن لعدد من أنظمة اللقاح أحادية التكافؤ القديمة أن تؤهل الزائر الأجنبي كي يكون مُلقحًا بالكامل. وتشمل تلك:

جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" أو اللقاح الصيني الصنع "كونفيديسيا"

جرعتان من لقاح "نوفافاكس"

جرعتان من لقاح "كوميرناتي" من شركتي "فايزر" و"بيو إن تيك"

جرعتان من لقاح "سبايكفاكس" من شركة "مودرنا"

جرعتان من لقاح "فاكسزيفريا" من شركة "أسترازينيكا"

جرعتان من لقاح "كوفاكسين"، أو "كوفيدشيلد"، أو "سينوفارم"، أو "كورونافاك"، أو Nuvaxvoid، أو"كوفوفاكس"

جرعتان من لقاح شركة "مديكاجو" التجريبي

لا تنطبق متطلبات السفر على مواطني الولايات المتحدة أو المقيمين الدائمين أو المهاجرين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت مراكز مكافحة الأمراض على خطة لتبسيط التطعيم ضد "كوفيد-19".

كجزء من التحديث، لم يعد يوصى بتلقي لقاحات "كوفيد-19" التي تعتمد نهج الحمض النووي الريبي المرسال أحادية التكافؤ الأقدم في الولايات المتحدة، ويوصى باللقاحات المحدثة لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر وما فوق.