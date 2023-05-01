7 خطوات يجب اتباعها عند شراء المواد الغذائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون تسوق الحاجيات المنزلية وخاصة المواد الغذائية، من الأمور التي تُشعر الأشخاص بالمتعة، ولكن يجب أخذ بعض النصائح بعين الاعتبار. وتناولت هيئة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بعض الخطوات التي يجب الاعتماد عليها، في المرة القادمة التي تذهب فيها إلى السوق.

إليك أبرزها:

شراء المواد الغذائية من مصادر معلومة وليست مجهولة المصدر

تأكد من العبوات التي يتم شراؤها وتجنب شراء التالفة أو الممزقة

تجنب شراء المعلبات المنتفخة أو المنبعجة أو الصدئة

فصل المواد الغذائية عن بعضها البعض، وخاصة اللحوم النيئة

فصل المواد الغذائية عن المواد الكيميائية، مثل مواد التنظيف

تأكد من تاريخ الصلاحية ولا تغرّك العروض التسويقية

شراء المواد الغذائية المجمّدة في آخر عملية التسوق

وفي وقت سابق، أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط بعض التوصيات، التي يجب اتباعها بعد شرائك للأطعمة من السوق.

وفيما يلي، 4 نقاط أساسية تناولتها تغريدة الصحة العالمية، عبر حسابها الرسمي، على موقع "تويتر":