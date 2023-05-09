بـ3 خطوات.. كيف تُفرّق بين الأسماك الطازجة والتالفة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمتع الأسماك بنكهة لذيذة إذا كانت طازجة. ولكن، كيف تختار شراء الأسماك الطازجة، وتبتعد عن التالفة منها؟

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، ثلاث خطوات ستُفيدك حتمًا في المرة المقبلة التي تزور فيها سوق الأسماك.

الأسماك الطازجة

يميل لون الخياشيم إلى الأحمر الزاهي أو اللامع، وتتمتع الأسماك برائحة مقبولة، ولا يُوجد أي نزيف دموي عند قطعها.

الأسماك التالفة

يميل لون الخياشيم إلى البني الغامق، وتتمتع الأسماك برائحة كريهة. كما يوجد نزيف دموي عند قطع الأسماك التالفة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بمنشور عبر "إنستغرام"، أبرز النصائح التي يجب اتباعها عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة.

ما هي؟

تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة بسبب تركيز السموم في هذه المناطق

حاول نزع جلد الأسماك المدخنة للتخلص من المواد الضارة المترسبة من الدخان على سطح أسماك الرنجة

استهلك اللحم من الخارج من دون فتح بطن الرنجة

قم بطهي الرنجة المدخنة في القليل من الزيت طهيًا جيدًا

إضافة عصير الليمون لمنع نمو البكتيريا

ويبقى السؤال.. ما الشروط التي يجب الالتزام بها عند شراء الأسماك المملحة والمدخنة؟