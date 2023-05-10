3 طرق ينتقل بها فيروس التهاب الكبد "C"..ما هي؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما تكون من بين الأشخاص الذين لا يمانعون مشاركة أدواتهم الشخصية مع الآخرين. ولكن ما لا تعرفه أنك قد تلتقط فيروسات مضرّة بصحتك، وخاصة على المدى الطويل، ومن بينها فيروس التهاب الكبد "C".

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنه من بين الأمراض الأكثر شيوعًا التي تُصيب الكبد، وقد يتسبب بتلّيف الكبد، وأورام الكبد السرطانية.

وتنتقل العدوى من خلال:

مشاركة الأدوات الشخصية، كفرشاة الأسنان، والشعر، ومقصات الأظافر

ينتقل من الأم الحامل المصابة إلى الجنين

ينتقل عن طريق بعض الممارسات الطبية غير الآمنة، كإعادة استخدام الأدوات الطبية غير المعقّمة

وأشارت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن فيروس التهاب الكبد "C" يُسبب التهاباً حاداً ومزمناً. وعادةً ما تكون الالتهابات الحادّة غير مصحوبة بأعراض، وغالبيتها لا تؤدي إلى مرض مهدّد للحياة.

الأعراض

وتتراوح فترة حضانة التهاب الكبد "C" بين أسبوعين و6 شهور.

وفي أعقاب الإصابة بالعدوى الأولية، لا تظهر أي أعراض على حوالي 80% من الأشخاص المصابين بالفيروس.

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض حادّة، فقد يعانون من الحمى، والتعب، وقلة الشهية، والغثيان، والقيء، وآلام البطن، والبول الداكن، والبراز شاحب اللون، وآلام المفاصل، واليرقان.

لمحة عامّة

ويتخلص حوالي 30% من الأشخاص المصابين بالعدوى تلقائياً من الفيروس في غضون 6 أشهر، بعد الإصابة بالعدوى، من دون الحصول على أي علاج.

ويتحول فيروس التهاب الكبد "C" إلى إصابة مزمنة لدى حوالي 70% من الأشخاص المصابين بالعدوى.

وتتراوح نسبة خطر الإصابة بتشمّع الكبد، وتحديدًا لدى هؤلاء المصابين بالتهاب مزمن، بين 15% و30% خلال فترة 20 سنة.