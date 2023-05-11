للحفاظ على صحة محيطاتنا.. كيف يمكن استهلاك المأكولات البحرية بمسؤولية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- البلاستيك في المحيط، والشعاب المرجانية المحتضرة، وانقراض بعض الكائنات البحرية..هناك أنواع بأكملها يتم القضاء عليها، فكيف يمكننا المساعدة في جعل المحيط أكثر نظافة والحفاظ على صحة بيئتنا، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك المأكولات البحرية بمسؤولية.

ويُقدّم برنامج "مراقبة المأكولات البحرية" (Seafood Watch) من حوض "خليج مونتيري" أدلّة توضّح أفضل الأسماك التي يمكننا تناولها.

ويُعد الرّوبيان، والسّلمون، والتّونة من أكثر المأكولات البحريّة استهلاكًا في الولايات المتحدة.

وإذا كانت هذه الأنواع من بين أطعمتك المفضلة، فتشمل بعض الخيارات الأكثر مسؤوليّة من الناحية البيئيّة الرّوبيان الذي يتم اصطياده بالولايات المتحدة، أو كندا، وأسماك السّلمون التي يتم اصطيادها بالمحيط الهادئ عند الولايات المتحدة، أو كندا، وأسماك التّونة المعلّبة التي يتم اصطيادها بالخيط المجرور، أو الصّنارة.

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