ما هي كمية الملح التي تتضمنها صلصة الكاتشاب وبرغر اللحم البقري؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من منّا لا يحب تناول وجبات الطعام السريعة بين الحين والآخر، وتحديدًا وجبة برغر اللحم البقري.

وأوضح حساب "عش بصحة"، أي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، بتغريدة على "تويتر"، أن قطعة برغر واحدة تحتوي على 790 مليغرامًا من الصوديوم، أي ما يُعادل 39% من الحد اليومي المسموح لك.

وفي الواقع، يجب ألّا يتجاوز الحد اليومي للفرد غرامين صوديوم، أي ما يعادل 5 غرامات من الملح يوميًا.

أما صلصة الكاتشاب، فيجب الحذر عند تناولها أيضًا، إذ قد لا يكون طعمها مالحًا بالنسبة لك، ولكن تحتوي 4 أظرف من الكاتشاب على نسبة 30% من الحد اليومي المسموح به من الصوديوم.

ويعتقد الكثيرون أنه تتوفر أنواع من الملح أفضل من غيرها. ولكن هذه ليست سوى شائعات، بحسب ما أوضحته تغريدة حساب "عش بصحة"، على "تويتر".

وفي الواقع، تحتوي جميع الأملاح على كمية متقاربة من الصوديوم. ومن الضروري الالتزام بالحد اليومي ذاته، أي 5 غرامات من الملح.

وتشمل أنواع هذه الأملاح ما يلي:

الملح الخشن

الملح البحري

ملح الهملايا

ملح المائدة

وأشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر" إلى أن الملح الطبيعي قد يُوحي بأنه أقل ضررًا من الملح المكرّر، ولكن تلك مجرّد شائعة، إذ أكّدت التغريدة أنهما يحتويان على كميّات مماثلة من الصوديوم، ولذلك، يُنصح بالحد من استخدامهما.