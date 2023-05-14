آلام القولون..هذه الأطعمة الثلاث التي يجب الابتعاد عنها

من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً عند الرجال والنساء.. ما هي أعراض سرطان القولون وكيف يمكنك الوقاية منه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من آلام القولون منذ فترة طويلة، ولا تعرف كيفية التخلص منها؟

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من المأكولات التي يجب الابتعاد عنها تمامًا للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.

ما أبرزها؟

الأطعمة المقلية

الأطعمة المُصنّعة

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن متلازمة القولون العصبي عبارة عن اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة، وهي حالة مزمنة، وتتطلب اتباع أسلوب حياة معين.

ومن بين أعراضها:

آلام أو تقلصات في المعدة

الانتفاخ

الإسهال

الإمساك

تغيّر في طبيعة البراز

التعب و الإجهاد

الشعور بالغثيان

آلام الظهر

مشاكل التبول، مثل كثرة التبول، والرغبة المفاجأة والملّحة للتبول، والشعور بعدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل

وفي وقت سابق، أوضح مجلس الصحة الخليجي، بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن الإجهاد النفسي يمكن أن يساهم في تهيّج القولون العصبي، إضافة إلى التغيّرات الهرمونية.

وهناك عوامل أخرى قد تزيد من خطر الإصابة بالقولون العصبي، ومن بينها:

الأشخاص دون 50 عامًا

الإناث أكثر من الذكور

إذا كان أحد أفراد عائلتك يعاني من هذه الحالة

الاضطرابات النفسية، مثل القلق والاكتئاب

وتختلف أعراض كل شخص عن غيره، لذلك من المهم جدًا أن تعرف ما الذي يفاقم أعراضك، ومحاولة تجنبه قدر الإمكان.