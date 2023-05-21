حساسية الغلوتين..ما هي أعراض المرض وأساليب الوقاية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تشعر بالانزعاج بسبب عدم قدرتك على تناول كل ما يحلو لك من الأطعمة التي تشتهيها، أليس كذلك؟ هذا ما يحصل فعلًا مع المصابين بحساسية الغلوتين، أو كما تُعرف باسم السيلياك.
وأوضحت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أن السيلياك عبارة عن مرض مناعي، يُصيب الأمعاء الدقيقة في الجهاز الهضمي، ويستدعي عدم تناول الغلوتين، وهو بروتين موجود في القمح والشعير.
وعادة، يُحارب الجهاز المناعي جميع المواد الضارة في الجسم، إذ أشارت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أنه يُحارب بعض المواد كأنها ضارة في حالة الحساسية، عن طريق إنتاج مواد مضادة، مثل: الهيستامين.
ويتسبب الهيستامين في أعراض الحساسية، وعادة ما يتحسس المصاب من أكثر من مادة.
ويبقى سبب المرض غير معروفًا حتى الآن.
وغالبًا ما تكون المشاكل المصاحبة للسيلياك متعلقة بالنمو، وسوء التغذية، بسبب تضرر الأمعاء.
المضاعفات
ولا تصيب مضاعفات السيلياك سوى الأشخاص الذي يستمرون في تناول منتجات الغلوتين. وتشمل هذه المضاعفات ما يلي:
- هشاشة العظام
- سوء التغذية
- أنيميا نقص الحديد
- نقص فيتامين (ب 12)، وحمض الفوليك، وفيتامين(د)
- حساسية اللاكتوز (عدم تحمل اللاكتوز)
- نقص وزن المولود عند الحوامل
- بعض أنواع السرطان، مثل: سرطان الأمعاء الدقيقة في حالات نادرة
الوقاية
وذكرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه لا توجد طريقة لمنع إصابتك بالحساسية. ولكنها تنصح باتباع الإرشادات التالية لمنع حدوث أي مضاعفات:
- اتباع حمية غذائية، ومراجعة الطبيب المختص بالجهاز الهضمي بانتظام
- زيارة اختصاصي التغذية، للمساعدة في اتباع نظام غذائي مناسب
- قد يكون من الصعب بداية اختيار طعامك، لكن ذلك سيُصبح أكثر سهولة مع مرور الوقت
- قراءة مكونات الأطعمة قبل تناولها أو إعطائها للطفل، مع التأكد من عدم احتوائها على الغلوتين
- عند تناول الطعام خارج المنزل، يجب إخبار النادل بإصابتك بالسيلياك
- قد ينصح الطبيب، أو اختصاصي التغذية، بتناول المكملات الغذائية حسب الحاجة، ومن بينها: الكالسيوم، وحمض الفوليك، والحديد، وفيتامين (ب 12)، وفيتامين (د)، وفيتامين (ك)، والزنك