حساسية الغلوتين..ما هي أعراض المرض وأساليب الوقاية؟

ما هي صدمة الحساسية؟ وكيف يمكنك حماية طفلك من رد الفعل التحسسي الخطير؟

رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تشعر بالانزعاج بسبب عدم قدرتك على تناول كل ما يحلو لك من الأطعمة التي تشتهيها، أليس كذلك؟ هذا ما يحصل فعلًا مع المصابين بحساسية الغلوتين، أو كما تُعرف باسم السيلياك.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أن السيلياك عبارة عن مرض مناعي، يُصيب الأمعاء الدقيقة في الجهاز الهضمي، ويستدعي عدم تناول الغلوتين، وهو بروتين موجود في القمح والشعير.

وعادة، يُحارب الجهاز المناعي جميع المواد الضارة في الجسم، إذ أشارت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أنه يُحارب بعض المواد كأنها ضارة في حالة الحساسية، عن طريق إنتاج مواد مضادة، مثل: الهيستامين.

ويتسبب الهيستامين في أعراض الحساسية، وعادة ما يتحسس المصاب من أكثر من مادة.

ويبقى سبب المرض غير معروفًا حتى الآن.

وغالبًا ما تكون المشاكل المصاحبة للسيلياك متعلقة بالنمو، وسوء التغذية، بسبب تضرر الأمعاء.

المضاعفات

ولا تصيب مضاعفات السيلياك سوى الأشخاص الذي يستمرون في تناول منتجات الغلوتين. وتشمل هذه المضاعفات ما يلي:

هشاشة العظام

سوء التغذية

أنيميا نقص الحديد

نقص فيتامين (ب 12)، وحمض الفوليك، وفيتامين(د)

حساسية اللاكتوز (عدم تحمل اللاكتوز)

نقص وزن المولود عند الحوامل

بعض أنواع السرطان، مثل: سرطان الأمعاء الدقيقة في حالات نادرة

الوقاية

وذكرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه لا توجد طريقة لمنع إصابتك بالحساسية. ولكنها تنصح باتباع الإرشادات التالية لمنع حدوث أي مضاعفات: