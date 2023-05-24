مرض الانسداد الرئوي المزمن..ما هي أعراضه وكيفية علاجه؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما سمعت عن مرض الانسداد الرئوي المزمن سابقًا.. ولكن، هل كنت تعرف أنه السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية؟ ليس ذلك فحسب، وإنما يُعتبر أيضًا السبب الرئيسي السابع لتدهور الصحة بجميع أنحاء العالم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، بمنشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة للإصابة بما يلي:

مرض القلب

سرطان الرئة

لذلك، من الضروري أن يكون الأشخاص على دراية بطبيعة المرض وأعراضه، حتى يستطيعون الكشف عنه مبكرًا وقبل فوات الأوان.

ماذا تعرف عن الانسداد الرئوي؟

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الانسداد الرئوي المزمن هو مرض شائع يتسبب في نقصٍ بتدفق الهواء ومشاكل في التنفس.

ويُطلق عليه أحيانًا انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن.

ويمكن أن يؤدي مرض الانسداد الرئوي المزمن إلى تلف الرئتين أو انسدادهما بالبلغم.

وتشمل أعراضه السعال، المصحوب أحيانًا ببلغم، وصعوبة في التنفس، وصفير، وتعب.

العلاج

ولا يمكن التعافي من مرض الانسداد الرئوي، ولكن يمكن التخفيف من أعراضه من خلال عدم التدخين، وتجنب الهواء الملوث، والحصول على اللقاحات.

وهناك العديد من العلاجات المتاحة لمرض الانسداد الرئوي المزمن، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، ومن بينها الأدوية المستنشقة، التي تفتح الشعب الهوائية، وتقلل تورمها.

وتُعتبر أجهزة الاستنشاق الموسِّعة للقصبات الهوائية من أهم الأدوية لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن، ومساعدة الشعب الهوائية على الارتخاء لتبقى مفتوحة.

وتبدأ موسِّعات الشعب الهوائية قصيرة المفعول في العمل خلال ثوان معدودة، ويمكن أن يستمر مفعولها لمدة تتراوح بين 4و6 ساعات. وغالبًا ما تُستخدم أثناء النوبات المفاجئة.

وتستغرق موسِّعات الشعب الهوائية طويلة المفعول وقتًا أطول، ويمكن استخدامها إلى جانب الستيرويدات المستنشَّقة.