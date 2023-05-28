من بينها النوم والطبخ والمشي.. كم سعرة حرارية تحرق خلال ساعة واحدة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سواء كنت ترغب في بناء العضلات، أو إنقاص الوزن، أو تحسين صحتك العامة، يسعى غالبيتنا إلى المثالية في معدل حرق السعرات الحرارية اليومية.
وفي الواقع، هناك بعض التمارين التي تحرق سعرات حرارية أكثر من غيرها.
هل تبحث عن أمثلة؟
وتناول حساب "عش بصحة"، أي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، بتغريدة على "تويتر"، عددًا من الأنشطة الرياضية الأكثر شيوعًا، مع عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم خلال ساعة واحدة.
- النوم: 46 سعرة حرارية
- رفع الأثقال: 335 سعرة حرارية
- التسلق: 446 سعرة حرارية
- الدراجة: 856 سعرة حرارية
- السباحة 694 سعرة حرارية
- كرة القدم: 520 سعرة حرارية
- المشي: 334 سعرة حرارية
- الطبخ: 186 سعرة حرارية
وذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بتغريدة على "تويتر" أنه يتم تحديد احتياجات الفرد من السعرات الحرارية بناءً على عدة عوامل، مثل الوزن، والطول، والعمر.
ويختلف متوسط السعرات الحرارية التي يحتاج إليها كل من الرجال، والنساء، والأطفال.
وإليكم 8 إرشادات لتقليل السعرات الحرارية:
- تجنّب اختيار الأغذية المقلية أو الغنية بالدهون
- ركّز على الأغذية الغنية بالألياف مثل الفاكهة، والخضار، والمخبوزات المُعدّة من الحبوب الكاملة
- قلّل من الإضافات لوجبات الطعام، مثل الشراب المُحلى، والمايونيز، والصلصات، والكاتشب
- اختر المنتجات ذات الكمية الأقل من السعرات الحرارية
- اختر الأغذية قليلة الدّهن، أو الخالية منها قدر المستطاع
- استبدل المشروبات الغازية المحلاة ببدائل تحتوى على سعرات حرارية أقل مثل الماء، والعصائر الطازجة غير المحلاة
- اعرف احتياجك الفعلي للسعرات الحرارية من خلال زيارة أخصائي التغذية
- اختر الوجبات والمشروبات ذات الحجم الأقل