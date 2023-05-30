خشونة الركبة..لماذا يجب الحذر من الجلوس على الأرض باستمرار؟

غالبية الأطفال البدينين لا يعتقدون أنهم يعانون من زيادة الوزن .. ما مخاطر ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من بين الأشخاص الذين يُفضّلون الجلوس على الأرض باستمرار؟ ورغم أنك قد تشعر براحة أكبر، إلا أنه حان الوقت أن تتوقف عن هذه العادة، التي قد تضّر بصحة الجسم.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن خشونة الركبة تُعتبر من بين أكثر أمراض العظام شيوعًا لدى الأشخاص.

وتحدث هذه الحالة نتيجة ضعف وتآكل الغضاريف الموجودة بين عظمة الفخذ والساق، التي تساعد على تقليل احتكاك العظام.

وتبقى أسباب خشونة الركبة متعدّدة، بحيث تشمل ما يلي:

عوامل وراثية

إصابات سابقة في الركبة

تقوّس في الساقين

الأمراض الروماتيزمية

زيادة الوزن

بعض العادات، مثل الجلوس على الأرض باستمرار

كيف تحمي نفسك؟

بكل بساطة، التزم بممارسة التمارين الرياضية، وحافظ على وزنك، حتى تتجنب الإصابة بخشونة الركبة.

وفي وقت سابق، حذرّت هيئة الصحة العامة في السعودية، بتغريدة عبر "تويتر"، من هشاشة العظام، التي تؤدي إلى ضعفها، بحيث تنكسر بسهولة نتيجة لسقوط طفيف أو حركة مفاجئة.

ويمكن أن تكون الكسور التي تسببها هشاشة العظام مهدّدة للحياة، وبمثابة سبب رئيسي للآلام والعجز لمدى الحياة.

الأعراض

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا تظهر الأعراض عادة في المراحل المبكرة. وعند تطور حالة المريض، قد يشعر فيما يلي:

آلام في أسفل الظهر؛ بسبب كسر، أو تفكك الفقرات

انحناء الظهر، وقصر القامة مع مرور الوقت

كسر العظم بسهولة أكثر من المتوقع

الوقاية

ونشرت هيئة الصحة العامة في السعودية، بتغريدة على "تويتر"، بعض سبل الوقاية لعظام صحية، وأبرزها: