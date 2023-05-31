من بينها طنين الأذن..أبرز 7 أعراض لارتفاع ضغط الدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية كبيرة لا يدركها غالبية الأشخاص، إذ غالبًا لا توجد أي علامات تحذيرية. وفي حال تركت نفسك من دون أي علاج، يمكن أن تعاني من مضاعفات خطيرة.

وأوضحت هيئة الصحة العامة في السعودية، عبر حسابها على منصة "تويتر"، أنه يجب فحص ضغط الدم بانتظام، سواء بزيارة عيادة الطبيب أو القياس الذاتي في المنزل.

ومن الضروري أيضًا أن تكون على دراية بأعراض ارتفاع ضغط الدم، حتى تتمكن من التصرف فورًا.

ومن بين هذه الأعراض:

طنين في الأذن أو نزيف الأنف

آلام الصدر وصعوبة التنفس

التوتر والقلق المستمر

عدم وضوح الرؤية

غثيان

صداع شديد

عدم انتظام ضربات القلب

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية مجموعة من الإرشادات للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بتغريدة على "تويتر"، لافتة إلى أن ممارسة الرياضة والاهتمام بنظام غذائي صحي، هما من الأمور الأساسية التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بضغط الدم.

ونصحت الصحة المصرية بتقليل استهلاك الملح لما يصل إلى أقل من 5 غرامات في اليوم.

وفيما يلي إرشادات الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة المصرية: