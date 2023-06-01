"سم في كل نفخة".. كندا تخطط لوضع تحذيرات صحية على كل سيجارة على حدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "دخان التّبغ يؤذي الأطفال"، "السجائر تسبّب اللوكيميا"، "سم في كل نفخة".

ستكون هذه العبارات من بين الرسائل التي ستظهر قريبًا، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، على السجائر في كندا.

وأعلنت البلاد الأربعاء أنّها ستطالب بطباعة التحذيرات الصحية مباشرةً على كل سيجارة على حدّة، وهي أول دولة في العالم تقوم بذلك.

وذكر مسؤولو الصحة الكنديون في بيانٍ صحفي: "سيشكّل المظهر الجديد لمنتجات التبغ، وتغليفها، وتوسيمها جزءًا من جهود حكومة كندا المستمرّة لمساعدة المدخنين من البالغين على الإقلاع عن التدخين، وحماية الشّباب، والحدّ من إدمان النيكوتين".

وأكّد مسؤولو الصحة أنّ الملصقات الموجودة على السجائر الفرديّة ستجعل قدرة المدخنين على تجنّب التحذيرات بمثابة أمر "مستحيل تقريبًا".

وقال كبير محلّلي السياسات في جمعية السرطان الكندية، روب كننغهام، إنّ هذا الشرط الجديد عبارة عن "سابقة عالميّة من شأنها أن تصل إلى كل شخص يدخن مع كل نفخة".

وهذه الخطوة جزء من هدف البلاد المتمثّل في خفض استخدام التبغ على مستوى البلاد إلى أقل من 5% بحلول عام 2035.

وستصاحب تلك الخطوة إجراءات أخرى تهدف إلى تقليل عدد المدخنين في البلاد، بما في ذلك تعزيز الرسائل الصحية الموجودة على عبوات منتجات التبغ، بحسب ما ذكره مسؤولو الصحة.

وأفاد وزير الصحة، جان إيف دوكلوس، في بيان أنه "لا يزال استخدام التبغ من أهم مشاكل الصحة العامة في كندا، والسبب الرئيسي الذي يمكن تفاديه للمرض والوفاة المبكرة في البلاد".

وأضاف دوكلوس: "تستخدم حكومتنا كل أداة متاحة لنا تستند إلى الأدلة للمساعدة في حماية صحة الكنديين، وخاصةً الشّباب".

وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب، ولكنها ستُنفّذ عبر مراحل.

وفي البداية، سيتعيّن على تجّار التّجزئة الذين يبيعون عبوات منتجات التبغ عرض التحذيرات الجديدة بحلول نهاية أبريل/نيسان من عام 2024.

وفي البداية، ستُظهر السجائر ذات الحجم الكبير التحذيرات الفردية بحلول نهاية يوليو/تموز من عام 2024، ومن ثمّ السجائر ذات الحجم العادي، وغيرها من المنتجات بحلول نهاية أبريل/نيسان من عام 2025، وفقًا لما أشار إليه البيان الصحفي.