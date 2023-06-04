هل تشعر باضطرابات في الجهاز الهضمي مؤخرًا؟ إليك السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تشعر باضطرابات في الجهاز الهضمي، مؤخرًا؟ وقد يكون ذلك بسبب تناولك للكربوهيدرات بكميات عالية أثناء ممارسة التمرينات الرياضية.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أن الكربوهيدرات تساهم بشكل عام في إمداد الجسم بالطاقة، ولكن، يجب مراعاة احتياجات الجسم بحسب نوع التمرين لكل شخص.

ومن الضروري استهلاك كمية وافرة من الماء عند استخدام الأغذية التكميلية للرياضيين، والتي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدات.

وفي الواقع، يُفضّل تناول المصادر الطبيعية من المُكمّلات الغذائية لتغطية احتياجات الجسم اليومية.

فما أبرز مصادر الكربوهيدرات الطبيعية، بحسب ما ذكرته هيئة الغذاء والدواء السعودية؟

النشويات

الحبوب

البقوليات

البازلاء

العدس

الفاكهة والخضار

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الدور الرئيسي للكربوهيدرات في النشاط البدني يتمثل بتوفير الطاقة، بنسبة تتراوح بين 60% و70% من السعرات الحرارية اليومية، ما يُعتبر بمثابة وقود رئيسي للدماغ، والعضلات أثناء التمرين.

ويُحوّل الجسم السكريات والنشويات في الكربوهيدرات إلى طاقة (جلوكوز)، أو يُخزّنها في أنسجة الكبد والعضلات (على شكل جليكوجين)، ما يمنح الجسم قوة التحمل للأنشطة عالية الكثافة، وقصيرة المدى.

وفي حال نفاد مخزون الكربوهيدرات من الجسم أثناء ممارسة التمرينات، فإنه سيحرق الدهون والبروتينات للحصول على الطاقة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء.