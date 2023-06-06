خط الدفاع الأول للجسم.. ما أبرز 6 مصادر غذائية لفيتامين أ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلجأ بعض الأشخاص إلى الأدوية فورًا في حال شعورهم بأي عارض صحي.. ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن فيتامين (أ) هو خط الدفاع الأول للجسم، ويساعد في صنع أجسام مضادة تقاوم الأمراض.

ونشرت وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، قائمة بأهم مصادره الغذائية.

ما هي؟

الأسماك الزيتية مثل التونة

صفار البيض

كبدة (دجاج/بقري)

الجزر

البطاطا

القرع العسلي

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، أن فيتامين (أ) تكمن أهميته فيما يلي:

المساعدة على عمل الجهاز المناعي بشكل أفضل للدفاع عن الجسم ضد المرض والعدوى

المساعدة على الرؤية في الضوء الخافت

الحفاظ على صحة الجلد وبطانة بعض أجزاء الجسم مثل الأنف

المساعدة على نمو العظام والأسنان

الوقاية من الإصابة بالسرطان حيث يعمل كمضاد أكسدة

حاجة الجسم اليومية للبالغين (19- 64 عامًا):

900 ميكروغرام يوميًا للرجال

700 ميكروغرام يوميًا للنساء

الزيادة

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن الإفراط في تناول فيتامين "أ" على مدى سنوات عديدة قد يؤثر على بنية العظام، ما يجعلها أكثر عرضة للكسر.

أعراض التسمم عند تعاطي جرعة مقدارها 10 أضعاف الحاجة اليومية للجسم: