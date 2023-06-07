أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تبدو الصور ومقاطع الفيديو المتداولة من الشمال الشرقي للولايات المتحدة، الأربعاء، وكأنها مشاهد من فيلم Mad Max.

الهواء هو الظل البرتقالي المخيف والرؤية منخفضة. المباني البعيدة التي كنت ستتمكن من رؤيتها في يوم صافٍ تم طمسها بواسطة الضباب الداكن.

لكن لماذا تبدو السماء برتقالية اللون وليست بيضاء أو رمادية أو بأي لون آخر؟

يحول دخان الهشيم الهواء إلى اللون البرتقالي لنفس السبب الذي يجعل الهواء النقي السماء تبدو زرقاء - ويتعلق الأمر بنوع الجسيمات الدقيقة الموجودة في الهواء وعددها وطول الموجة التي تحجبها.

يحتوي ضوء الشمس على كل ألوان قوس قزح. أثناء مروره عبر الغلاف الجوي للأرض، يضرب ضوء الشمس جميع الجزيئات الموجودة في الهواء.

الألوان التي نراها في النهاية هي أي أطوال موجية متبقية بعد تفاعلها مع تلك الجسيمات. يحجب دخان حرائق الغابات الأطوال الموجية الأقصر - مثل الأصفر والأخضر والأزرق - تاركًا اللونين الأحمر والبرتقالي فقط للمرور.

يكون هذا التأثير أكثر وضوحًا في الصباح والمساء، عندما تكون الشمس منخفضة في السماء. للضوء المزيد من الغلاف الجوي الذي يمر من خلاله قبل أن يصل إلى أعيننا، مما يضخم الألوان ويؤثر على كيفية ظهور سماكة الدخان في الهواء.

وخيّمت سحب الدخان الكثيف على مناطق الشمال الشرقي للولايات المتحدة، لا سيما نيويورك، وتأثرت حركة الطيران، بسبب 414 حريقًا نشطًا في كندا، منها 239 حريقًا خارجة عن السيطرة، وفقًا لوزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير.