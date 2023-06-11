(CNN)-- ساعد تناول دقيق الكسافا في إنقاذ حياة أربعة أطفال عُثر عليهم أحياء في غابات الأمازون بعد مرور أكثر من شهر من تحطم طائرتهم، حسب مسؤول في القوات الخاصة الكولومبية.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة الكولومبية بيدرو أرنولفو سانشيز سواريز، إن الأطفال تناولوا "ثلاثة كيلوغرامات (ستة أرطال) من دقيق الكسافا"، وهو دقيق الكسافا الخشن الذي يشيع استخدامه من قبل قبائل السكان الأصليين في منطقة الأمازون.

يؤخذ الدقيق من نبات الكسافا (أو المَنِيْهُوت/ البفرة) الذي ينتمي لفصيلة الخضروات الجذرية، مثل البطاطس والجزر والبطاطا الحلوة، التي يشبهها إلى حد كبير. عادة ما يشار إلى فوائده الصحية، لكن لا يؤكل نيئًا حتى لا يتسبب في متاعب صحية، مثل التسمم.

وأضاف سواريز: "بعد أيام من الحادث، أكلوا الفرينا (كلمة لاتينية معناها طحين) التي حملوها هناك... لكن (في النهاية) نفد الطعام وقرروا البحث عن مكان يمكنهم فيه البقاء على قيد الحياة".

وتابع: "كانوا يعانون من سوء التغذية، لكنهم كانوا واعين وهادئين عندما وجدناهم".

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة الكولومبية إن كونهم من السكان الأصليين قد سمح لهم "باكتساب مناعة معينة ضد الأمراض في الغابة ومعرفة الغابة نفسها - معرفة ما يأكلونه وما لا يأكلونه - وكذلك العثور على الماء الذي يبقيهم على قيد الحياة - وهو ما لم يكن ممكنًا (إذا كانوا) لم يعتادوا على هذا النوع من البيئة المعادية".

ونشر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو صورة العثور على الأطفال عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "فرحة للبلد كله! يبدو أن الأطفال الأربعة الذين فقدوا قبل 40 يومًا في الغابة الكولومبية على قيد الحياة".

وقال الرئيس الكولومبي إن الأطفال المفقودين الذين تم العثور عليهم بعد 40 يومًا في أمازون نجوا مثل "أطفال الغابة".

يتعافى الأطفال الأربعة - ليزلي جاكوبومباير موكوتوي البالغة من العمر 13 عامًا، وسوليني جاكوبومباير موكوتوي (9 سنوات)، وتين رانوك موكوتوي (4 سنوات) والرضيع كريستين رانوك موكوتوي - حاليًا في مستشفى بالعاصمة الكولومبية بوغوتا.

ونٌقلوا إلى هناك بواسطة طائرة إسعاف جوية نفذتها القوات الجوية الكولومبية، السبت، حسبما قال مسؤولون.

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وتقول التقارير الطبية إنهم يعانون من الجفاف وما زالوا "لا يستطيعون تناول الطعام" - لكنهم بخير وبعيدا عن الخطر. وقال وزير الدفاع الكولومبي إيفان فيلاسكيز للصحفيين الذين تجمعوا خارج المستشفى "المطلوب الآن هو استقرار (صحتهم)."

قُتلت والدة الطفلين ماجدالينا موكوتوي فالنسيا في حادث تحطم الطائرة في الأول من مايو ، مما تركهم وحدهم وتقطعت بهم السبل في غابات الأمازون. كما قُتل في الحادث طيار الطائرة هيرناندو مورسيا موراليس وزعيم ياروباري الأصلي هيرمان ميندوزا هيرنانديز.

أثار اختفاء الأطفال عملية بحث واسعة النطاق بقيادة الجيش شهدت أكثر من مائة جندي من القوات الخاصة الكولومبية وأكثر من 70 من الكشافة من السكان الأصليين يمشطون الغابة العميقة.

تم العثور على الأربعة في نهاية المطاف في منطقة خالية من الأشجار.

أخبروا المسؤولين أنهم عثروا على كلب - كلب بحث عن الراعي البلجيكي اسمه ويلسون ينتمي إلى القوات الخاصة. قال سواريز إن الكلب فُقد في 18 مايو / أيار. وأضاف: "أخبرنا الأطفال أنهم أمضوا ثلاثة أو أربعة أيام مع ويلسون وأنهم (وجدوا) نحيفًا للغاية".

تضاءلت الآمال في بقاء الأطفال مع مرور الأسابيع.

أفاد أقاربهم أنهم تحملوا "ليالي عديدة بلا نوم مقلقة" حتى تم العثور على الأطفال.

واحتفل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ، الذي زار الأطفال في المستشفى يوم السبت ، بعودتهم وقال إن بقائهم على قيد الحياة "سيُذكر في التاريخ".

قال بيترو: "إنهم أبناء الغابة والآن هم أبناء كولومبيا".